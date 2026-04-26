Iga Swiatek spiega i motivi del ritiro e c’è da preoccuparsi anche per gli altri giocatori a Madrid…

Al Mutua Madrid Open, il percorso di Iga Swiatek si è interrotto bruscamente, ben prima di poter dare continuità alle sensazioni positive che avevano accompagnato la vigilia. La tennista polacca si era presentata alla Caja Mágica con fiducia, forte di un buon feeling con la palla e di progressi evidenti nel suo gioco, ma tutto è stato compromesso da un improvviso problema fisico: un virus intestinale che l’ha costretta al ritiro nel corso della sfida contro la statunitense Ann Li.

Un epilogo amaro, che non cancella però le indicazioni incoraggianti emerse nei giorni precedenti. In conferenza stampa, Swiatek ha confermato quelle buone sensazioni, pur senza nascondere la frustrazione per una conclusione tanto prematura quanto inevitabile.

“Mi sento malissimo da due giorni. Penso di avere una specie di virus: so che tutti volete delle risposte, ma vi consiglio soprattutto di essere prudenti. Alcune ore sono stato bene, ma altre volte mi sono sentito davvero male. Ho sentito che c’è qualcosa che gira nello spogliatoio, un virus che si aggira da qualche parte. So che starò bene tra un paio di giorni, ma oggi mi sentivo completamente spossato, senza energie“, ha rivelato.

Parole che lasciano intendere come il problema non sia stato isolato, ma potenzialmente condiviso anche da altri giocatori presenti nel torneo. Le condizioni fisiche della polacca, già precarie nei giorni precedenti, sono peggiorate al punto da rendere impossibile competere ad alto livello. “Fisicamente non mi sentivo molto bene; ieri è andata anche peggio. Pensavo che oggi le cose sarebbero andate meglio, e forse è stato così, ma non abbastanza da permettermi di giocare molto. Sapevo che sarebbe stata dura, ma volevo comunque provarci, perché mi è capitato di ammalarmi un paio di volte in carriera e sono riuscito a vincere la maggior parte delle partite. Dipendeva da quanto mi sarei sentito male, e questa volta è stato decisamente peggio delle volte precedenti“.

Il rammarico è amplificato proprio dal buon momento che stava vivendo, soprattutto in allenamento. Swiatek ha infatti sottolineato come il lavoro svolto lontano dal campo di gara stesse dando i suoi frutti: “Ho vissuto dei momenti davvero positivi fuori dal campo. In campo, prima dell’inizio del torneo, sentivo di giocare molto bene. È un peccato non poter proseguire, non esserne in grado. Mi sentivo molto a mio agio con il mio gioco, stavo facendo progressi. Era un aspetto positivo, ma il torneo era appena iniziato per me e oggi non sono nemmeno riuscita a giocare. È deludente“.