Holger Rune palleggia di nuovo in piedi due mesi dopo la rottura del tendine d’Achille

Dopo due mesi dalla rottura del tendine d’Achille patita durante l’ATP 250 di Stoccolma, Holger Rune è di nuovo in campo sulle proprie gambe per allenarsi. La notizia ha quasi del miracoloso, ma è reale e arriva dall’account TikTok del giocatore (ed è poi stata ripresa dalla madre Aneke su Instagram).

Quasi indomabile lo spirito del danese, che poche settimane fa era stato fotografato mentre si allenava con la racchetta mentre aveva il piede interessato dalla rottura bloccato su un piano. Una scena, questa, che a molti ha ricordato alcune iconiche foto di Thomas Muster dopo l’incidente stradale del 1989 che lo portò davvero vicino a interrompere qualunque speranza tennistica.

Ovviamente è ancora molto lontano l’orizzonte degli eventi nel quale si vedrà il ritorno in campo di Rune, ma che già stia riuscendo ad allenarsi sui propri piedi è un ottimo segnale, che va a rimarcare come la riabilitazione stia procedendo molto velocemente per i tempi di un infortunio del genere.

Chiaramente si sta parlando di una situazione nella quale la questione di Rune a palleggiare in piedi è letterale, nel senso che sta praticamente fermo senza muoversi sul lato sinistro del campo. La palla, comunque, la colpisce, e qualche movimento (davvero minimale) c’è. La strada è ancora lunga, ma, come detto, è forse pure più veloce di quanto le speranze potessero dire.

HOLGER RUNE IN PIEDI DOPO LA ROTTURA DEL TENDINE D’ACHILLE