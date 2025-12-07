Holger Rune torna a camminare: il tennista danese condivide sui social i passi in avanti nel percorso di recupero

Il lungo percorso di recupero continua. Holger Rune dà seguito alla sua fase di riabilitazione dopo la rottura del tendine d’Achille nel corso del torneo di Stoccolma. Un infortunio molto serio per il talentuoso tennista danese, che con determinazione sta lavorando per tornare in campo il più in fretta possibile.

Una lesione importante che richiede tempo ed è anche da verificare l’effettiva competitività di Rune. Tuttavia, l’attuale n.15 del ranking sta seguendo una tabella di marcia molto precisa, senza fare altri pensieri. Per la prima volta il danese è stato ripreso mentre si sposta in piedi.

Il giocatore indossa ancora un supporto che protegge l’intera gamba e utilizza una stampella per muoversi, ma può finalmente tornare a camminare dopo molte settimane di immobilità. Rune, come ha fatto anche nelle settimane precedenti, ha voluto rendere pubblico ogni progresso, mantenendo un contatto costante con i suoi tifosi attraverso i social.

VIDEO HOLGER RUNE

Step by step pic.twitter.com/kwINTW8O36 — Holger Rune (@holgerrune2003) December 6, 2025

Un modo per tenere informati i supporters e probabilmente anche per sentire vicinanza da parte di chi ha a cuore le sorti del danese. Un cammino che resta impegnativo ed è molto complicato fare delle previsioni su quando Rune riuscirà a giocare. Tra gli addetti ai lavori si sono fatte alcune ipotesi e si pensa a un rientro verso la fine del 2026.