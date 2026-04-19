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Hockey Pista

Hockey pista: Trissino chiude la regular season di Serie A1 con una vittoria, pari tra Bassano e Viareggio

Pubblicato

49 secondi fa

il

Per approfondire:
Trissino Bassano FISR - Hockey pista - Michele Brunello
Trissino / Skate Italia

Il dado è tratto: con la giornata di oggi si è conclusa la stagione regolare valida per la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. Sabato sera infatti sono andate in scena in contemporanea tutte le partite, con Trissino che ha staccato ulteriormente Bassano.

I veneti infatti hanno chiuso al comando con 68 punti, complice anche la vittoria su Valdagno per 6-2. La seconda della classe Bassano è invece stata frenata sul 2-2 da Viareggio, squadra che si è piazzata poi in terza posizione. 

Da menzionare poi la vittoria di Follonica, capace di sconfiggere Lodi per 5-3, bene anche Giovinazzo che ha rifilato un 4-1 a Grosseto. Da segnalare infine il blitz in esterna di Forte Dei Marmi su Breganze (2-4) e di Novara su Sarzana (2-3). 

Il prossimo 21 aprile si disputeranno i preliminari dei play-off, che vedranno scontrarsi Sarzana e Follonica oltre che Novara e Grosseto. Di seguito la classifica definitiva della regular season.

CLASSIFICA REGULAR SEASON SERIE A1 HOCKEY PISTA 2026

1
HOCKEY TRISSINO
 68
26
22
2
2
200
57
143
2
UBROKER BASSANO
 61
26
19
4
3
110
52
58
3
CGC VIAREGGIO
 55
26
16
7
3
96
68
28
4
WHY SPORT VALDAGNO
 54
26
17
3
6
134
100
34
5
TEAMSERVICECAR MONZA
 48
26
15
3
8
104
86
18
6
BCC CENTROPADANA A.LODI
 47
26
14
5
7
113
86
27
7
CP GROSSETO 1951
 37
26
11
4
11
111
107
4
8
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA
 34
26
10
4
12
109
118
-9
9
HOCKEY SARZANA
 28
26
8
4
14
80
90
-10
10
TR AZZURRA NOVARA
 26
26
8
2
16
86
108
-22
11
INDECO AFP GIOVINAZZO
 26
26
8
2
16
86
105
-19
12
HC FORTE DEI MARMI
 24
26
7
3
16
62
84
-22
13
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
 10
26
3
1
22
79
181
-102
14
HOCKEY BREGANZE
 6
26
2
0
24
63
191
-128
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