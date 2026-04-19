Hockey pista: Trissino chiude la regular season di Serie A1 con una vittoria, pari tra Bassano e Viareggio

Il dado è tratto: con la giornata di oggi si è conclusa la stagione regolare valida per la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. Sabato sera infatti sono andate in scena in contemporanea tutte le partite, con Trissino che ha staccato ulteriormente Bassano.

I veneti infatti hanno chiuso al comando con 68 punti, complice anche la vittoria su Valdagno per 6-2. La seconda della classe Bassano è invece stata frenata sul 2-2 da Viareggio, squadra che si è piazzata poi in terza posizione.

Da menzionare poi la vittoria di Follonica, capace di sconfiggere Lodi per 5-3, bene anche Giovinazzo che ha rifilato un 4-1 a Grosseto. Da segnalare infine il blitz in esterna di Forte Dei Marmi su Breganze (2-4) e di Novara su Sarzana (2-3).

Il prossimo 21 aprile si disputeranno i preliminari dei play-off, che vedranno scontrarsi Sarzana e Follonica oltre che Novara e Grosseto. Di seguito la classifica definitiva della regular season.

CLASSIFICA REGULAR SEASON SERIE A1 HOCKEY PISTA 2026