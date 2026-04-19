Hockey Pista
Hockey pista: Trissino chiude la regular season di Serie A1 con una vittoria, pari tra Bassano e Viareggio
Il dado è tratto: con la giornata di oggi si è conclusa la stagione regolare valida per la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. Sabato sera infatti sono andate in scena in contemporanea tutte le partite, con Trissino che ha staccato ulteriormente Bassano.
I veneti infatti hanno chiuso al comando con 68 punti, complice anche la vittoria su Valdagno per 6-2. La seconda della classe Bassano è invece stata frenata sul 2-2 da Viareggio, squadra che si è piazzata poi in terza posizione.
Da menzionare poi la vittoria di Follonica, capace di sconfiggere Lodi per 5-3, bene anche Giovinazzo che ha rifilato un 4-1 a Grosseto. Da segnalare infine il blitz in esterna di Forte Dei Marmi su Breganze (2-4) e di Novara su Sarzana (2-3).
Il prossimo 21 aprile si disputeranno i preliminari dei play-off, che vedranno scontrarsi Sarzana e Follonica oltre che Novara e Grosseto. Di seguito la classifica definitiva della regular season.
CLASSIFICA REGULAR SEASON SERIE A1 HOCKEY PISTA 2026
|
1
|
|
HOCKEY TRISSINO
|68
|
26
|
22
|
2
|
2
|
200
|
57
|
143
|
2
|
|
UBROKER BASSANO
|61
|
26
|
19
|
4
|
3
|
110
|
52
|
58
|
3
|
|
CGC VIAREGGIO
|55
|
26
|
16
|
7
|
3
|
96
|
68
|
28
|
4
|
|
WHY SPORT VALDAGNO
|54
|
26
|
17
|
3
|
6
|
134
|
100
|
34
|
5
|
|
TEAMSERVICECAR MONZA
|48
|
26
|
15
|
3
|
8
|
104
|
86
|
18
|
6
|
|
BCC CENTROPADANA A.LODI
|47
|
26
|
14
|
5
|
7
|
113
|
86
|
27
|
7
|
|
CP GROSSETO 1951
|37
|
26
|
11
|
4
|
11
|
111
|
107
|
4
|
8
|
|
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA
|34
|
26
|
10
|
4
|
12
|
109
|
118
|
-9
|
9
|
|
HOCKEY SARZANA
|28
|
26
|
8
|
4
|
14
|
80
|
90
|
-10
|
10
|
|
TR AZZURRA NOVARA
|26
|
26
|
8
|
2
|
16
|
86
|
108
|
-22
|
11
|
|
INDECO AFP GIOVINAZZO
|26
|
26
|
8
|
2
|
16
|
86
|
105
|
-19
|
12
|
|
HC FORTE DEI MARMI
|24
|
26
|
7
|
3
|
16
|
62
|
84
|
-22
|
13
|
|
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
|10
|
26
|
3
|
1
|
22
|
79
|
181
|
-102
|
14
|
|
HOCKEY BREGANZE
|6
|
26
|
2
|
0
|
24
|
63
|
191
|
-128