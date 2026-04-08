Hockey pista, è di nuovo tempo di Serie A1: regular season agli sgoccioli, poi i play-off. Il calendario

Archiviata la parentesi iper positiva della Coppa delle Nazioni, l’hockey su pista italiano si immerge nuovamente nel Campionato di Serie A1 2025-2026, pronto a vivere la sua fase più intensa. Non a caso, proprio pochi giorni fa la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha diramato il calendario definitivo non solo dell’ultima giornata, ma anche dei play-off.

Nello specifico l’ultima giornata di regular season sarà disputata in contemporanea, il 18 aprile alle 20:45. Farà eccezione soltanto Monza-Castiglione, che si giocherà questa sera, per via dell’impegno dei brianzoli nella Final Four di WSE Cup.

La prima fase a seguito della stagione regolare sarà la fase preliminare, seguiranno quindi i quarti (al meglio delle tre gare), al via a fine aprile, poi le semifinali (al meglio delle cinque gare), in partenza dal 12 maggio e, infine, le Finali Scudetto, pianificate a partire da sabato 30.

Di seguito il calendario dell’ultima giornata di Campionato e lo schema dettagliato dell’intricata fase dei play-off.

SERIE A1 2025-2026: PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA DI CAMPIONATO

18/4/26 ore 20:45 Hockey Breganze H.C. Forte dei Marmi 18/4/26 ore 20:45 Hockey Trissino H.C. Valdagno 18/4/26 ore 20:45 A.F.P. Giovinazzo C.P. Grosseto 1951 8/4/26 ore 20:45 H.R.C. Monza H.C. Castiglione 18/4/26 ore 20:45 Follonica Hockey 1952 Amatori Wasken Lodi 18/4/26 ore 20:45 Hockey Sarzana Azzurra Novara 18/4/26 ore 20:45 C.G.C. Viareggio Hockey Bassano 1954

CALENDARIO PLAY-OFF SERIE A1 HOCKEY PISTA 2025-2026

PRELIMINARE (andata in casa della peggior classificata): Andata: Mar. 21-4-26 e Mer. 22-4-26; Ritorno: Sab. 25-4-26 e Dom. 26-4-26

ELIMINATE PRELIMINARE (andata in casa della peggior classificata): Andata: Sabato 2-5-26 – Ritorno: Sabato 9-5-26

QUARTI (al meglio delle tre gare, la prima e la terza gara in casa della miglior classificata): Gara-1: Mar. 28-4-26 e Mer. 29-4-26 – Gara2: Sab. 2-5-26 e Dom. 3-5-26 – Eventuale Gara-3: Mar. 5-5-26 e Mer. 6-5-26

SEMIFINALI (al meglio delle cinque gare, la prima, la terza e la quinta gara in casa della miglior classificata): Gara-1: Mar. 12-5-26 e Mer. 13-5-26 – Gara-2: Sab. 16-5-26 e Dom. 17-5-26 – Gara-3: Mar. 19-5-26 e Mer. 20-5-26 Eventuale Gara-4: Sab. 23-5-26 e Dom. 24-5-26 – Eventuale Gara-4: Mar. 27-5-26 e Mer. 28-5-26

FINALE SCUDETTO (al meglio delle cinque gare, la prima, la terza e la quinta gara in casa della miglior classificata): Gara-1: Sab. 30-5-26 o Dom. 31-5-26 – Gara-2: Mercoledi 3-6-26 – Gara-3: Sab. 6-6-26 o Dom. 7-6-26 – Eventuale Gara-4: Mercoledì 10-6-26 – Eventuale Gara-5 – Sab. 13-6-26 Dom. 14-6-26

QUARTI DI FINALE In caso di qualificazione, Hockey Trissino giocherà nelle seguenti date: gara 1: martedì 28/4/26 gara 2: giovedì 30/4/26 eventuale gara 3: sabato 2/5/26 SEMIFINALI In caso di qualificazione, Hockey Trissino giocherà gara 1 in data mercoledì 13/5/26. Le date potrebbero subire modifiche in funzione della programmazione televisiva. Per favorire una migliore fruizione delle gare, nel turno preliminare, nei quarti di finale e nelle semifinali, metà delle gare in programma di disputa con cadenza martedì/sabato e l’altra metà con cadenza mercoledì/domenica in modo da ridurre al minimo le sovrapposizioni delle partite.