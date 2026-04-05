Hockey Pista
Hockey pista: l’Italia lotta, ma la Coppa delle Nazioni va all’Argentina. Azzurri sconfitti con onore in finale
Una buonissima Italia lotta a lungo, ma poi è costretta a cedere il passo all’Argentina nella Finale valida per la Coppa delle Nazioni 2026, celeberrima competizione di hockey su pista arrivata alla sua edizione numero settanta. Si conclude dunque con una sconfitta l’avventura della spedizione azzurra che non cancella quanto di buono fatto nel weekend e che proietta i nostri ragazzi verso una grande stagione.
Fondamentalmente il goal che ha indirizzato la partita è stato siglato al 17:06, arrivato grazie ad una bordata di Danilo Rampulla Velasquez. Un timbro che non scoraggia la formazione di Alessandro Bertolucci, la quale va alla ricerca disperata del pareggio proponendo delle ottime manovre offensive alzando la saracinesca al momento giusto ogni qual volta i sudamericani si rendono pericolosi.
Non a caso a nove minuti dalla fine della prima ripresa gli argentini si procurano un tiro diretto, non trasformato da Martinez Cristal. Si tratterà di fatto dell’ultimo scossone del parziale, preludio di un secondo tempo a matrice tricolore. Ma nonostante svariati tentativi, gli azzurri non riescono ad incidere malgrado un ottimo pressing ed azioni insistite.
Sl più bello, dunque a pochi secondi dal fischio finale, è arrivato dunque il goal della sicurezza albiceleste, messo a referto sempre da Danilo Rampulla Velasquez a cinquantanove secondi dal termine, consegnando così il successo ai detentori del titolo iridato. Ma attenzione a questa Italia, decisa a dire la propria ai prossimi Campionati Mondiali, in scena ad Asunciòn nel contesto dei World Skate Games.