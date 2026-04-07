Hockey su pista, il CT Bertolucci analizza la Coppa delle Nazioni: “Siamo in crescita, il sogno è vincere un titolo”

La grande soddisfazione di Alessandro Bertolucci. Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana di hockey su ghiaccio ha tracciato un bilancio molto positivo al termine della Coppa delle Nazioni 2026, chiusa con la sconfitta di misura degli azzurri, costretti a cedere il passo all’Argentina in finale con il risultato (bugiardo) di 0-2.

Durante la competizione infatti la formazione tricolore ha saputo alzare il livello, confermando quanto di buono fatto negli ultimi anni e togliendosi il lusso di battere delle corazzate prima quasi inavvicinabili – vedi la Spagna e proprio l’Argentina nella prima fase. Un concetto rimarcato anche dal tecnico ai microfoni della Federazione Italiana Sport Rotellistici dove, in primo luogo, ha analizzato quanto fatto nella finale contro gli avversari sudamericani:

“Abbiamo fatto una partita ottima, specie a livello di concentrazione e di attitudine – ha detto Bertolucci – sapevamo che per alcuni tratti il pallino del gioco lo avrebbero avuto loro. Noi siamo sempre rimasti in partita, abbiamo avuto le nostre occasioni. Avremmo meritato un goal per andare ai supplementari e giocarcela nella parte finale. Abbiamo provato a mettere il quinto uomo alla fine, provando anche alcune situazioni ma abbiamo preso il 2-0. Per me la partita è finita 1-0 con grande spirito di sacrificio e voglia di lottare da parte di tutti i ragazzi”.

L’allenatore ha quindi proseguito: “Bilancio? Credo che dalla prima partita con l’Angola abbiamo dimostrato coesione e un hockey propositivo. Quella era la partita più difficile di tutto il torneo, perché se sbagli la paghi. Siamo andati sotto, ma siamo stati bravi a rimanere in gioco. Da lì abbiamo costruito il torneo, non è facile con pochi giorni di raduno sistemare tutto, lo abbiamo fatto grazie alla disponibilità dei ragazzi. L’Italia è tornata in una finale dopo tantissimi anni. Ma è da tempo che stiamo crescendo, dall’europeo di Noja credo, ci stiamo avvicinando sempre più. Quest’anno abbiamo fatto la finale di un trofeo prestigioso. Il sogno è di portare un titolo, credo che ce lo meritiamo per quello che siamo facendo”.

In ultimo Bertolucci ha aggiunto: “Giovani? Il capitolo è a parte. Sono felicissimo dell’attitudine che hanno avuto, non è facile entrare in queste platee. Ho portato l’ossatura del Mondiale di San Juan, della finale U19, e sono felicissimo perché si sono messi a disposizione grandi e giovani a vicenda. Il loro lavoro fa ben pensare per il futuro. Non è facile alla fine di una regular season,fare partite così importanti di così alti livelli. Esco rafforzato come CT e come uomo. Tanto lo devo a loro”.