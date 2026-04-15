Hockey ghiaccio, netto ko per Val Pusteria a Graz in Gara-1 della Finale di ICE League

Inizia nel peggiore dei modi la Finale playoff della ICE Hockey League 2026 per Val Pusteria. Gli altoatesini, infatti, sono stati sconfitti con il punteggio di 5-1 in casa di Graz che, di conseguenza, si porta subito in vantaggio per 1-0 nella serie. Match pressoché senza storia quello disputato questa sera, che ha visto i padroni di casa scappare subito nel primo tempo con un doppio vantaggio che, poi, è stato ritoccato nella terza frazione.

La serie di finale, a questo punto, si sposta in casa di Val Pusteria per Gara-2 prevista per venerdì 17 aprile alle ore 19.45. Gara-3, invece, si giocherà a Graz nella giornata di domenica 19 aprile alle ore 16.30. Ricordiamo che la serie finale si disputerà al meglio delle sette gare.

GRAZ99ERS-VAL PUSTERIA 5-1 (1-0 nella serie)

Gli austriaci mettono subito le cose in chiaro con una partenza a razzo. Vantaggio immediato con la rete che porta la firma di Haudum al minuto 8:58, quindi raddoppio di Currie al 16:25. Val Pusteria si sveglia nel secondo periodo con Rueschhoff che accorcia le distanze con la rete dell’1-2 al 24:44.

Quello che sembrava il momento per i Lupi di cambiare marcia, invece, si trasforma nella reazione di Graz che allunga di nuovo con Hora in power-playa al 43:49. Nella terza frazione non c’è più storia con Graz che arrotonda il punteggio prima con Haudum che segna il 4-1 al 40:35, quindi con Ballen che fissa il punteggio di gara-1 sul 5-1 al 43:20.