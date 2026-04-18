Italia-Cina oggi, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Va a concludersi il percorso dell’Italia nel Mondiale di hockey ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). Per la formazione di coach Tremblay siamo di fronte all’ultimo scoglio di un percorso che, ad ogni modo, è stato eccellente.

Le nostre portacolori hanno fatto ottime cose ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, replicando nella manifestazione iridata. Rimane, dunque, l’ultimo impegno per le azzurre che si giocherà nella giornata odierna, sabato 18 aprile, alle ore 12.30 al Vasas Jégcentrum della capitale magiara. L’Italia sfida il fanalino di coda Cina per i 3 punti che darebbero la matematica promozione.

Il ko contro le padrone di casa magiare non solo è costato il primo posto alla azzurre ma le ha fatte scivolare ampiamente in una classifica che, come si sapeva, era serratissima. Ora al comando troviamo Slovacchia e Francia a quota 9, quindi Ungheria terza a 8 e Italia quarta con 7 punti. In poche parole, addio speranze di promozione.

Come seguire in tv o streaming l’evento? Il match tra Italia e Cina sarà trasmesso in diretta streaming su FISG.tv. Tutte le partite del torneo di Prima Divisione Gruppo A, non solo quelle delle azzurre, sono trasmesse sulla piattaforma in maniera integrale e in diretta, ma rimarranno a disposizione anche on demand. Diverse le soluzioni a livello di prezzo: l’acquisto di un singolo match costa 7.99€, il pass mensile (durata 30 giorni dal momento dell’attivazione) costa 12.99€ per la formula base (un dispositivo streaming collegato) e 16.99€ per quella gold (due dispositivi streaming collegati).

PROGRAMMA MONDIALI PRIMA DIVISIONE GRUPPO A 2026

Sabato 18 aprile

Ore 12.30 Italia-Cina

PROGRAMMA ITALIA-CINA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: FISG.tv

Diretta testuale: OA Sport