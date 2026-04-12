Hockey ghiaccio femminile, l’Italia supera la Norvegia nel match d’esordio dei Mondiali Prima Divisione Gruppo A

Inizia con una vittoria importante il percorso dell’Italia al Mondiale di Prima Divisione Gruppo A di Budapest (Ungheria). Le Azzurre hanno sfidato la Norvegia e hanno centrato un pesante 2-1 al Vasas Jégcentrum che regala subito 3 punti di grande rilievo in classifica.

ITALIA-NORVEGIA 2-1

La prima frazione risulta decisamente equilibrata ma le nostre portacolori sono in grado di sbloccare il punteggio al minuto 18:08 con Fantin su assist di Abatangelo. La sfida prosegue sul filo dell’equilibrio con le azzurre che continuano a spingersi in avanti e chiudono il secondo periodo sempre avanti per 1-0 ma con 19 conclusioni verso la porta avversaria contro 17.

Il terzo periodo si apre nel migliore dei modi, ovvero con la rete del raddoppio messa a segno ancora una volta da Fantin in power play al 42:15 su assist di Fortino. Le scandinave reagiscono e accorciano con la rete del 2-1 di Sirum al minuto 52:25.

L’Italia tornerà di nuovo in scena già nella giornata di domani con la sfida alla Slovacchia (che oggi ha demolito 7-0 la Cina) delle ore 12.30.