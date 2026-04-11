Hockey ghiaccio, comincia il cammino dell’Italia verso i Mondiali Top Division: i convocati al primo raduno

Comincia ad entrare nel vivo il cammino della Nazionale italiana di hockey su ghiaccio, sempre più vicina ad affrontare i Campionati Mondiali 2026 Top Division, in programma in Svizzera dal 15 al 31 maggio. Nella giornata odierna la Federazione Italiana Sport Ghiaccio ha diramato la lista degli atleti convocati per il primo raduno, pianificato a Bolzano a partire dalla giornata di domani.

L’aspetto più interessante riguarda la folta presenza di otto possibili debuttanti. Arruolato tra le fila azzurre ci sarà il portiere Colin Furlong, autore di una stagione dal 93.3% di saves con i Rittner Buam, oltre che i difensori Gabriel Nitz, 19enne cresciuto nel Vipiteno, Dominik Obexer, reduce da un campionato con il Bressanone, e Pietro Olmo Albis (Ambri Piotta). Quattro invece gli attaccanti: da Fabian Gschliesser (Vipiteno) a Filippo Rigoni, Nicholas Porco (entrambi Asiago) e Niccolò Mansueto (Sierre).

I lavori saranno seguiti per quanto riguarda la prima settimana dall’assistente allenatore Stefan Mair, che dirigerà anche la partita amichevole con l’Austria, in scena giovedì alla ore 19:00 a Felkrich. Il tecnico ha presentato il primo incontro con i proprio ragazzi ai microfoni della FISG:

“In questa fase ci sarà la possibilità di dare spazio a qualche elemento nuovo, che può così iniziare a capire come funziona il lavoro in Nazionale ed entrare in sintonia con lo spogliatoio – ha detto Mair – Chiaramente siamo condizionati dai vari playoff nei quali sono impegnati non solo le formazioni italiane (Val Pusteria, Merano e Gherdeina ndr) ma anche i giocatori che militano all’estero. In tutto questo comunque si potrà cercare di capire chi potrebbe coprire dei ruoli specifici al Mondiale, quindi ogni fase del raduno rappresenta un’opportunità per i vari giocatori. Non andremo a sforzare i giocatori in maniera eccessiva. Faremo un allenamento al giorno e dopo la partita con l’Austria ci saranno dei momenti di riposo, la gestione delle energie soprattutto mentali è molto importante in questo momento dell’anno. Sappiamo di avere un calendario denso di impegni importanti, con cinque partite tra Austria e Gran Bretagna che ci metteranno contro formazioni anche loro in Top Division, seppur nel girone di Zurigo, mentre le altre due in Francia saranno un bell’esame con una squadra che punta all’immediato ritorno ai massimi livelli. Avere delle partite con formazioni così forti serve sotto tanti punti di vista, sia ai giocati che a noi dello staff”. Di seguito l’elenco dei convocati:

PRIMO RADUNO NAZIONALE HOCKEY GHIACCIO: I CONVOCATI

PORTIERI

Davide Fadani (Kloten/Svizzera)

Colin Furlong (Rittner Buam)

DIFENSORI

Pietro Olmo Albis (Ambrì Piotta/Svizzera)

Dylan Di Perna (HC Bolzano)

Gregorio Gios (HC Asiago)

Gabriel Nitz (HC Bressanone)

Dominik Obexer (HC Bressanone)

Kris Pietroniro (SG Cortina)

Phil Pietroniro (Rytiri Kladno/Repubblica Ceca)

Filippo Rigoni (HC Asiago)

Peter Spornberger (ERC Ingolstadt/Germania)

Alex Trivellato (Schwenninger Wild Wings/Germania)

ATTACCANTI

Matthew Bradley (HC Bolzano)

Davide Conci (Broncos Vipiteno)

Tommaso De Luca (Ambrì Piotta/Svizzera)

Cristiano DiGiacinto (HC Bolzano)

Fabian Gschliesser (Broncos Vipiteno)

Luca Frigo (HC Bolzano)

Niccolò Mansueto (HC Sierre/Svizzera)

Daniel Mantenuto (HC Bolzano)

Bryce Misley (HC Bolzano)

Nicholas Porco (HC Asiago)

Julius Ramoser (Wolfsburg/Germania)

Filippo Rigoni (HC Asiago)

Marco Zanetti (HC Lugano/Svizzera)