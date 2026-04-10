McIlroy e Burns dettano il passo al Masters di Augusta. Scheffler e Schauffele in agguato

Sono Sam Burns e Rory McIlroy a dettare il passo al Masters dopo la prima giornata. Lo statunitense e il nordirlandese, infatti, si sono aggiudicati la vetta provvisoria della classifica grazie ad un giro in -5 (67 colpi) a due colpi di distanza dagli inseguitori in T3 Jason Day, Kurt Kitayama e Patrick Reed, tutti e tre fermi sul -3.

Come ogni anno, l’Augusta National, il percorso dove si disputa il primo major in stagione, ha dimostrato non solo di essere in eccellenti condizioni ma anche di rimanere uno dei veri e propri banchi di prova del golf mondiale. Solamente altri 11 giocatori oltre ai sopracitati hanno girato sotto par e sono riusciti a domare i green, vero e proprio scoglio di questo percorso situato in Georgia (nessuno dei golfisti che è riuscito a girare sotto par ha portato in club house uno score senza bogey). Tra questi non poteva mancare Scottie Scheffler. Il n.1 al mondo nonché vincitore qui nel 2024 e nel 2022, si trova a -2 in T6 insieme a Xander Schauffele, Shane Lowry e Justin Rose.

Un avvio di Masters, dunque, particolarmente degno di nota con tanti dei favoriti alla vigilia già in posizione favorevole per contendersi il titolo domenica. Hanno chiuso sotto par anche, tra gli altri, Tommy Fleetwood e Jacob Bridgeman, vera rivelazione di quest’anno con all’attivo già due top 5 (al Sony Open e al The Players) e un titolo (al Genesis Invitational). Buono l’avvio anche di Justin Thomas e Brooks Koepka che dopo le prime 18 buche si ritrovano in par in T17 appaiati a Ben Griffin e Chris Gotterup.

Sopra par, invece, lo svedese Ludvig Aberg e il norvegese Viktor Hovland, rispettivamente in +2 e +3. 78 colpi (+6) invece per Jon Rahm. Lo spagnolo non è riuscito a trovare ritmo soprattutto sui green e si è ritrovato in balia di un campo che non fa prigionieri. Per lui una carta con 4 bogey e 1 doppio bogey (al par 5 della 13). A complicare le cose, una leggera brezza che ha iniziato a soffiare da mezzogiorno in avanti e che ha asciugato ulteriormente i green e li ha resi ancora più veloci.