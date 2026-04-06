Golf: J.J. Spaun rimonta e vince il Valero Texas Open per la seconda volta

Suona davvero in modo particolare la parabola di J.J. Spaun nell’ultimo anno. Prima dello scorso aprile non aveva vinto tornei sul PGA Tour, ora si ritrova con in mano due Valero Texas Open consecutivi e, nel frattempo, è ancora detentore del titolo allo US Open. E per il trentacinquenne di Los Angeles le soddisfazioni non si chiudono con il -5 della quarta giornata, corrispondente al -17 totale, trovato a San Antonio: c’è infatti il balzo al numero 5 del ranking mondiale, mai occupato prima d’ora.

Notevolissima la lotta finale, con Michael Kim, lo scozzese Robert MacIntyre e l’inglese Matt Wallace che sono tutti costretti a cedere e a finire a -16 in una co-seconda posizione. Questa è un cruccio più per MacIntyre, che ha guidato molto a lungo nel corso del torneo, rispetto agli altri.

Chiudono quinti assieme Andrew Putnam e lo svedese Ludvig Aberg, un’accoppiata ulteriore che ha cercato di lottare (ma soprattutto Aberg non è forse mai realmente stato nella battaglia per il primo posto). Settimo il taiwanese Kevin Yu a -14.

Alle loro spalle, ottavi, Chandler Phillips e il giapponese Ryo Hisatsune, entrambi a -13; chiudono decimi il sudcoreano Si Woo Kim, l’inglese Tommy Fleetwood, il norvegese Kristoffer Reitan e Austin Eckroat, tutti a -11. Adesso tutti in viaggio verso Augusta: c’è il primo Major dell’anno che attende.