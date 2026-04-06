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Masters Augusta golf 2026: programma, orari, tv, streaming
Rory McIlroy riconfermerà la Green Jacket? Ci sarà un nuovo campione? Quali temi scorreranno davanti agli occhi dei presenti all’Augusta National Golf Club? Queste e altre domande sono prossime ad avere una risposta, perché questa è la settimana del primo, iconico Major dell’anno.
L’anno scorso tutti hanno potuto vedere quanto accaduto nelle fasi finali: il duello tra due grandi di un’intera generazione, McIlroy e Justin Rose, e il trionfo del nordirlandese, diventato storia. Già, perché di mezzo c’è stato il Career Grand Slam, l’aver finalmente portato a casa tutti i quattro Major. E dopo cadute, ritorni, difficoltà, momenti complessi. Quest’anno la lotta si preannuncia davvero serrata, perché non c’è stato un vero dominatore stagionale. Tradotto: stavolta potrebbe succedere di tutto.
Il Masters 2026 comincerà nella giornata di giovedì 9 e terminerà domenica 12. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Golf (206), che offrirà una lunga copertura, e in diretta streaming su SkyGo e Now.
CALENDARIO MASTERS AUGUSTA GOLF 2026
Mercoledì 8 aprile
Ore 18:00 Par 3 Contest – Diretta tv su Sky Sport Golf (206) dalle 20:00
Giovedì 9 aprile
Ore 14:00 Primo giro – Diretta tv su Sky Sport Golf (206) dalle 15:00
Venerdì 10 aprile
Ore 14:00 Secondo giro – Diretta tv su Sky Sport Golf (206) dalle 15:00
Sabato 11 aprile
Ore 16:00 Terzo giro – Diretta tv su Sky Sport Golf (206) dalle 18:00
Domenica 12 aprile
Ore 16:00 Quarto giro – Diretta tv su Sky Sport Golf (206) dalle 18:00
PROGRAMMA MASTERS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Golf (206)
Diretta streaming: Sky Go, Now