Masters Augusta golf 2026: programma, orari, tv, streaming

Rory McIlroy riconfermerà la Green Jacket? Ci sarà un nuovo campione? Quali temi scorreranno davanti agli occhi dei presenti all’Augusta National Golf Club? Queste e altre domande sono prossime ad avere una risposta, perché questa è la settimana del primo, iconico Major dell’anno.

L’anno scorso tutti hanno potuto vedere quanto accaduto nelle fasi finali: il duello tra due grandi di un’intera generazione, McIlroy e Justin Rose, e il trionfo del nordirlandese, diventato storia. Già, perché di mezzo c’è stato il Career Grand Slam, l’aver finalmente portato a casa tutti i quattro Major. E dopo cadute, ritorni, difficoltà, momenti complessi. Quest’anno la lotta si preannuncia davvero serrata, perché non c’è stato un vero dominatore stagionale. Tradotto: stavolta potrebbe succedere di tutto.

Il Masters 2026 comincerà nella giornata di giovedì 9 e terminerà domenica 12. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Golf (206), che offrirà una lunga copertura, e in diretta streaming su SkyGo e Now.

CALENDARIO MASTERS AUGUSTA GOLF 2026

Mercoledì 8 aprile

Ore 18:00 Par 3 Contest – Diretta tv su Sky Sport Golf (206) dalle 20:00

Giovedì 9 aprile

Ore 14:00 Primo giro – Diretta tv su Sky Sport Golf (206) dalle 15:00

Venerdì 10 aprile

Ore 14:00 Secondo giro – Diretta tv su Sky Sport Golf (206) dalle 15:00

Sabato 11 aprile

Ore 16:00 Terzo giro – Diretta tv su Sky Sport Golf (206) dalle 18:00

Domenica 12 aprile

Ore 16:00 Quarto giro – Diretta tv su Sky Sport Golf (206) dalle 18:00

PROGRAMMA MASTERS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Golf (206)

Diretta streaming: Sky Go, Now