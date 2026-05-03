Giro di Turchia 2026, Berwick vince la corsa. A Crabbe l’ultima tappa

Si è chiusa la sessantunesima edizione del Giro di Turchia e a trionfare è stato l’australiano Sebastian Berwick. Il 26enne della Caja Rural – Seguros RGA conquista così la sua prima corsa a tappe della carriera e lo ha fatto senza vincere nemmeno una tappa, ma con due secondi posti nella terza e nella sesta tappa.

Berwicks si è imposto con cinque secondi di vantaggio sul colombiano Ivan Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma), a cui non è stato il successo nella terza tappa. Sul podio della generale ci sale anche il belga Kamiel Bonneu (Solution Tech NIPPO Rali), attardato di cinquantanove secondi dal vincitore. Il migliore degli italiani è stato Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort), che ha concluso in sesta posizione ad un minuto e venti secondi dalla testa.

Altro grande protagonista di questo Giro di Turchia è stato il belga Tom Crabbe, che è riuscito a trionfare nell’ottava ed ultima tappa. Il corridore del Team Flanders – Baloise ha ottenuto tre vittorie nella corsa turca ed è riuscito ad imporsi anche sul traguardo finale di Ankara.

Un’ultima tappa abbastanza semplice e corta (poco più di cento chilometri). La volata era cosa scontata ed infatti questo è stato l’epilogo. Crabbe è riuscito a battere allo sprint il connazionale Jelle Vermoote (Tarteletto – Isorex), che aveva cerca di anticipare la volata. Terzo posto per il polacco Stanislaw Aniolkowski (Cofidis). Quinto posto per Davide Ballerini (XDS Astana Team), che aveva vinto ieri. Settimo Stefano Oldani (Caja Rural – Seguros RGA), nono Dario Igor Belletta (Team Polti Visit Malta) e decimo Gabriele Raccagni (Team Polti Visit Malta).