Sofia Raffaeli e le Farfalle si regalano quattro podi di specialità in Coppa del Mondo

Sofia Raffaeli è salita sul podio in ben tre Finali di Specialità durante la giornata che ha chiuso la prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. Dopo il terzo posto conquistato nel concorso generale individuale, il bronzo olimpico e mondiale sul giro completo si è distinta negli atti conclusivi con i singoli attrezzi (prove non previste alle Olimpiadi).

Terzo posto con il cerchio (29.600) alle spalle dell’ucraina Taisiia Onofriichuk (30.400 per la vincitrice dell’all-around) e della russa Sofiia Ilteriakova (29.700). Terza piazza con la palla (28.550) dietro alla solita Onifriichuk (29.000) e alla bulgara Stiliana Nikolova (28.900 per la vice campionessa del mondo sul giro completo). Seconda posizione per Sofia Raffaeli con le clavette (29.500), questa volta alle spalle della bulgara Eva Brezalieva (29.650) e davanti a Nikolova (29.500).

La fuoriclasse marchigiana si era presentato con il miglior riscontro al nastro, ma ha purtroppo commesso degli errori e ha chiuso al settimo posto (26.450) nella gara vinta da Onofriichuk (29.200) davanti alla bielorussa Alina Harnasko (29.150) e all’israeliana Meital Maayan Sumkin (27.800).

Le Farfalle hanno ruggito dopo la prestazione sottotono offerta nel concorso generale per gruppi (nono posto) e sono riuscite a conquistare una bella seconda posizione nell’esercizio misto con tre cerchi e due paia di clavette: 25.500 per l’Italia, distanziata dalla Russia (27.100) e capace di precedere la Bielorussia (24.900). La Cina si è imposta con le cinque palle (27.250), regolando la Russia (27.200) e l’Uzbekistan (25.350).