Dove vedere in tv Sofia Raffaeli, Europei ginnastica ritmica 2026: orari dell’azzurra e streaming

Sofia Raffaeli sarà tra le protagoniste più attese degli Europei 2026 di ginnastica ritmica: dopo essere salito sul podio in Coppa del Mondo e in European Cup, dopo aver vinto in World Challenge Cup, la fuoriclasse marchigiana andrà a caccia del colpaccio nella rassegna continentale prevista sulla pedana di Varna (Bulgaria). Il bronzo olimpico e mondiale nel concorso generale si rimetterà in gioco in una località tanto amata, fronteggiando le migliori avversarie in circolazione a livello globale.

L’azzurra dovrà fare i conti con le padrone di casa Stiliana Nikolova ed Eva Brezalieva, con l’ucraina Taisiia Onofriichuk (chiamata a difendere il titolo) e con la tedesca Darja Varfolomeev (Campionessa del Mondo e Campionessa Olimpica di Parigi 2024). L’esordio è previsto per giovedì 28 maggio con la prima parte della qualificazione, la seconda metà del turno preliminare si disputerà venerdì 29 maggio, la finale all-around andrà in scena sabato 30 maggio, mentre le finali di specialità si svolgeranno domenica 31 maggio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare con Sofia Raffaeli agli Europei 2026 di ginnastica ritmica. Tutte le finali saranno trasmesse in diretta tv/streaming sui canali Rai, le qualificazioni potranno essere seguite su gymtv.online, diretta testuale su OA Sport degli atti conclusivi. Gli orari sono italiani (in Bulgaria sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SOFIA RAFFAELI EUROPEI GINNASTICA RITMICA

Giovedì 28 maggio

16.30-17.30 Qualificazioni (cerchio e palla) – Diretta streaming su gymtv.online

Venerdì 29 maggio

11.15-12.15 Qualificazioni (clavette e nastro) – Diretta streaming su gymtv.online

Sabato 30 maggio

09.00-13.05 Finale all-around – Diretta streaming su Rai Play Sport 1

Domenica 31 maggio

11.00-13.30 Finali di Specialità – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SOFIA RAFFAELI EUROPEI RITMICA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per le finali di specialità, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1 per la finale all-around, gratis; Rai Play per le finali di specialità, gratis; gymtv.online per le qualifiche, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport per le finali.