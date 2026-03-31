Sofia Raffaeli una garanzia, le Farfalle cercano concretezza e la Russia si riprende il trono della ritmica

Sofia Raffaeli si conferma ai massimi livelli della ginnastica ritmica internazionale: dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali 2025, la fuoriclasse marchigiana ha aperto la nuova stagione con un bel terzo posto nell’all-around che ha animato la prima tappa della Coppa del Mondo. L’azzurra si è distinta a Sòfia (Bulgaria), eseguendo quattro esercizi molto solidi e meritandosi un podio che promette davvero bene, alle spalle dell’ucraina Taisiia Onofrichuk e della bulgara Stiliana Nikolova, in attesa di affrontare anche la tedesca Darja Varfolomeev (olimpionica e iridata in carica).

La nostra portacolori sta entrando gradualmente in forma dopo aver iniziato a lavorare con la nuova allenatrice soltanto nel mese di dicembre, gli esercizi sono parsi di ottimo spessore e ci sono tutte le carte in regola per continuare a progredire e a migliorare: mancano poco meno di cinque mesi ai Mondiali, che tra l’altro assegneranno i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, e Sofia Raffaeli ha il tempo per perfezionarsi su ogni attrezzo, con l’ambizione anche di vincere delle gare, come già successo due volte lo scorso anno nel massimo circuito internazionale itinerante.

L’azzurra è poi salita sul podio in tre Finali di Specialità (prove non previste alle Olimpiadi: terza con palla e cerchio, seconda con le clavette), in chiusura di un bel fine settimana. Le Farfalle hanno faticato nel completo: l’esercizio con le cinque palle è stato caratterizzato da troppi errori e la rimonta nel misto è stata sufficiente solo per arpionare un poco brillante nono posto. Il lavoro da fare è ancora molto per l’Italia, che ha faticato agli ultimi Mondiali e sta cercando una nuova dimensione: il secondo posto nella finale con tre cerchi e due paia di clavette potrebbe essere un buon trampolio di rilancio. Intanto la Russia è tornata e ha subito vinto…