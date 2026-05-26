Sofia Raffaeli insegue la gloria agli Europei: sfida campale con Varfolomeev e le bulgare, poi i Mondiali

Sofia Raffaeli si presenterà con grandi ambizioni agli Europei 2026 di ginnastica ritmica, che si disputeranno a Varna (Bulgaria) dal 27 al 31 maggio. La fuoriclasse marchigiana fece il proprio esordio in una rassegna continentale assoluta proprio in questa località ormai cinque anni fa, quando chiuse in quarta posizione (proprio come l’anno scorso): già capace di conquistare l’argento nel 2023 e nel 2024, la ribattezzata Formica Atomica proverà a salire nuovamente sul podio nel concorso generale individuale.

Il bronzo olimpico e mondiale sul giro completo ha un feeling speciale con la Bulgaria, visto che nel 2022 si laureò Campionessa del Mondo all-around a Sòfia. Dopo essere salita sul podio in Coppa del Mondo e in European Cup, oltre ad avere vinto l’ultima gara della World Challenge Cup, Sofia Raffaeli ha tutte le carte in regola per conseguire il risultato di lusso sulla strada verso i Mondiali, ormai lontani meno di tre mesi, dove verranno messi in palio i primi pass per i Giochi di Los Angeles 2028.

L’azzurra dovrà fare i conti con le quotatissime padrone di casa Stiliana Nikolova ed Eva Brezalieva, con l’ucraina Taisiia Onofriichuk (chiamata a difendere il titolo) e con la tedesca Darja Varfolomeev (Campionessa del Mondo e Campionessa Olimpica di Parigi 2024, apparsa un po’ in ombra nell’ultima uscita).

Il Bel Paese potrà fare affidamento anche sulla talentuosa friulana Tara Dragas, che ha tutte le carte in regola per battagliare ai vertici e inseguire dei risultati degni di nota in un contesto dove spiccheranno anche l’israeliana Meital Maayan Sumkin, l’ungherese Fanni Pigniczki e la polacca Liliana Lewinska.