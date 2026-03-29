Sofia Raffaeli brilla in Bulgaria e si merita il podio in Coppa del Mondo! La migliore al nastro

Sofia Raffaeli ha conquistato un bel terzo posto nel concorso generale individuale che ha animato la prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica: dopo aver commesso delle sbavature nel Grand Prix di Marbella disputato settimana scorsa nella località spagnola, il bronzo olimpico e mondiale ha risposto presente sulla pedana di Sòfia (Bulgaria), eseguendo quattro esercizi di ottima fattura e ribadendo tutte le sue doti tecniche, gareggiando sempre ai massimi livelli internazionali.

Dopo il terzo posto a metà gara (28.850 alle clavette e 28.850 al nastro, dove ha ottenuto il miglior punteggio in assoluto della specialità in questo fine settimana), la fuoriclasse marchigiana ha brillato anche nella seconda parte dell’all-around, l’unico evento presente anche alle Olimpiadi: 29.650 al cerchio e 28.350 con la palla. Lo scorso anno non riuscì a brillare a Sòfia, salvo poi vincere a Baku e a Milano: quest’anno ha iniziato sotto ben altro piglio, con vista verso i Mondiali di agosto.

La gara è stata vinta dall’ucraina Taisiia Onofriichuk, capace di imporsi con il punteggio di 116.600 dopo aver inscenato una bella rimonta ai danni della bulgara Stiliana Nikolova (secondo posto con 116.200 per l’argento mondiale all-around, fallosa al nastro, 25.950). Ai piedi del podio si sono piazzate, con ampio distacco nei confronti della nostra portacolori, la bielorussa Alina Harnasko (112.350), l’israeliana Meital Sumkin (111.500), la bulgara Eva Brezalieva (111.150) e la russa Arina Kovshova (109.800).

Viola Sella ha terminato in 18ma piazza (105.850, oggi 26.900 alle clavette e 23.700 al nastro). La prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica proseguirà nella giornata di lunedì 30 marzo, quando le individualiste si cimenteranno con le varie finali di specialità (prove non presenti ai Giochi): Sofia Raffaeli sarà impegnata tra nastro (primo accredito), cerchio (secondo punteggio), palla (terza piazza) e clavette (quinto riscontro).