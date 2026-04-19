Amstel Gold Race, Mattias Skjelmose: “Battuto lealmente da Evenepoel, ho dato tutto”

Mattias Skjelmose si è dovuto accontentare della piazza d’onore in occasione dell’Amstel Gold Race 2026. Il trionfatore della scorsa edizione ha ceduto il passo al favoritissimo Remco Evenepoel, il quale ha conquistato la vittoria della corsa per la prima volta in carriera.

Una volta intercettato in zona mista il nordico in forza alla Lidl-Trek ha analizzato la sua prestazione, parlando a lungo proprio della lotta con il belga: “Remco Evenepoel era sicuramente il più forte – ha detto il ciclista – sono stato battuto in modo leale. Mi stava già staccando nelle salite più corte. Ho dato tutto e sono contento del secondo posto. Ero già arrivato al mio limite e speravo di fare uno sprint più corto, ma lui era chiaramente più brillante. Io ho provato a dare tutto, ma non c’era nulla da fare.

Il corridore ha poi aggiunto: “Da bambino guardavo volentieri le classiche del pavé. Io non sono in grado di vincerne una, ma l’Amstel è la corsa che ci si avvicina maggiormente. Alla fine sei sfinito, ma è così bello correre questa gara. Devi restare concentrato per tutto il giorno per ottenere un buon risultato”.

In ultimo Skjelmose ha detto: “Credo che questa sia una delle mie corse preferite del calendario, nonostante sia una gara molto esigente“.