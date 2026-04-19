Marco Frigo: “Dispiaciuto per il finale, potevo puntare al podio alla Amstel Gold Race”

Una gara da otto in pagella per Marco Frigo. Il corridore in forza al NSN Cycling Team ha conquistato un’ottima decima posizione all’Amstel Gold Race 2026, conducendo gran parte della corsa da protagonista. Il ciclista italiano è andato infatti in fuga nei chilometri iniziali insieme ad altri nove attaccanti, mettendosi poi in proprio allungando passo passo sui diretti avversari prima di essere ripreso.

Nonostante la grande fatica, il classe 2000 è rimasto in palla, provando a prendersi un piazzamento sul podio poi purtroppo non arrivato. Non nascondendo un pizzico di rammarico, il nativo di Bassano del Grappa ha commentato la sua gara ai microfoni della testata internazionale CyclingPro.

“So che la mia forza principale non è quella di lottare per le posizioni – ha detto Frigo – Dopo la ricognizione, studiando anche l’andamento degli ultimi anni ho capito che la cosa migliore era quella di mettersi davanti e seguire il mio passo, che poi è la mia specialità”.

Frigo ha poi aggiunto: “Mi dispiace molto quanto successo nel finale, per me era una grande occasione per raccogliere un buon risultato, ma non è andata come sperare. Nel gruppetto degli inseguitori non si collaborava, tiravano solo Cosnefroy e Baudin, era difficile poter rientrare. Per questo ho deciso di rimanere a ruote vedere se le gambe tenevano. Essermi mosso all’inizio? Non lo rimpiango. Rimpiango solo il finale, ma dovrò imparare a come muovermi in certe situazioni. Potevo puntare al podio”.