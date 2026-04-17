Tour of the Alps 2026: Giulio Pellizzari all’ultima rifinitura prima del Giro d’Italia

È il capitano annunciato per la Red Bull – BORA – hansgrohe al Giro d’Italia e sarà alla Corsa Rosa con grandi ambizioni: Giulio Pellizzari sicuramente è la carta azzurra più importante per la Corsa Rosa per provare ad ambire almeno ad una top-5, con il sogno del podio più che aperto.

La rincorsa alla prima grande corsa a tappe stagionale, quella di casa, per il 22enne marchigiano, passa dal Tour of the Alps, quello che prima era chiamato Giro del Trentino, l’ultimo appuntamento di preparazione prima del Giro.

Tra Volta a la Comunitat Valenciana e Tirreno-Adriatico Pellizzari ha dimostrato di avere le carte in regola per tenere il passo dei migliori in salita e, anzi, anche di poter attaccare e fare la differenza. Adesso però è il momento di testarsi sulle vere montagne, quelle oltre i 2000 metri, che andranno sicuramente a decidere l’ultima settimana della Corsa Rosa.

In squadra anche il giovane Lorenzo Finn, oltre a scalatori di lusso come Giovanni Aleotti ed Aleksandr Vlasov. Non mancano i rivali da tenere d’occhio: da Egan Bernal a Ben O’Connor fino ad arrivare a Thymen Arensman.