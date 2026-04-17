Freccia del Brabante femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Silvia Persico punta al bis

Dopo le fatiche della Parigi-Roubaix, le grandi interpreti delle classiche tornano a darsi in battaglia in Belgio. Oggi, venerdì 17 aprile, si correrà infatti l’edizione numero undici della Freccia del Brabante femminile. Inizia quindi il periodo dedicato alle gare nelle Ardenne con una corsa corta ma intensa che promette spettacolo con i suoi muri ed i suoi strappi.

Saranno infatti 19 i muri che le cicliste dovranno affrontare in un percorso che diventa sempre più impegnativo. Il circuito finale sarà un vero e proprio tour de force con ripetuti strappi al alte pendenze. L’arrivo a Overijse ha negli ultimi tre anni premiato solo italiane. Prima è riuscita ad imporsi Silvia Persico nel 2023, poi Longo Borghini ha firmato la doppietta nel 2024 e nel 2025. Quest’anno l’Italia prova a portare a casa uno storico poker consecutivo.

Dove vedere la Freccia del Brabante femminile 2026 in tv? Non ci sarà una diretta tv in chiaro per la corsa belga. Lo streaming invece sarà disponibile per gli abbonati su Discovery Plus e HBO MAX. OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale dell’evento per non perdere neanche un aggiornamento sulla corsa.

PROGRAMMA FRECCIA DEL BRABANTE FEMMINILE 2026

Venerdì 17 aprile

Freccia del Brabante Lennik-Overijse (125.7 km)

Orario di partenza: 11.30

Orario di arrivo stimato: 14.30

PERCORSO

Partenza da Lennik ed arrivo a Overije dopo soli 125.7 chilometri. Dopo circa 10 chilometri iniziano i primi muri del Beerselberg e del Bruineput, seguiti dal primo passaggio sulla linea del traguardo per affrontare i tre giri del circuito finale. Si dovranno superare in successione gli strappi di Holstheide (1 km à 4.9% di pendenza media), S-Bocht Overijse (1.3 km à 3.7%) di pendenza media) e quello di Hertstraat (0.7 km à 4.2% di pendenza media) per arrivare sul traguardo finale.

FAVORITE

Elisa Longo Borghini, già a quota due vittorie (record per la Freccia del Brabante), ha deciso di saltare l’appuntamento con le Ardenne per preparare la Corsa Rosa. Il Team ADQ schiera comunque una delle carte più importanti, quella di Silvia Persico. L’azzurra cerca la seconda affermazione nella corsa belga ma ha di fronte delle avversarie temibile. Su tutti, Lotte Kopecky e Franziska Koch (vincitrice della Roubaix) sembrano avere la migliore condizione.

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA FRECCIA DEL BRABANTE FEMMINILE 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport