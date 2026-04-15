Freccia del Brabante femminile 2026: il percorso ai raggi X. 19 la salite da affrontare

Venerdì 17 aprile andrà in scena la Freccia del Brabante femminile 2026, celebre corsa di ciclismo facente parte delle “Classiche delle Ardenne” e giunta alla sua decima edizione, la quinta da quanto è stata inserita all’interno del circuito World Tour. Le ultime tre annate hanno sorriso ai colori azzurri, considerati i tre trionfi consecutivi di Silvia Persico (2023) ed Elisa Longo Borghini (2024, 2025). Scopriamo insieme il dettaglio del tracciato.

Come già accaduto in passato, Lennik sarà la partenza di un percorso lungo 125.7 km che si concluderà in quel di Overijse. Poco dopo lo start, le corridore si dirigeranno verso Beersel, affrontando così le salite di Beerselberg e Bruineput, per poi approdare nei dintorni del comune vitivinicolo, preludio del primo passaggio su Holstheide and S-Bocht Overijse e del circuito finale composto da tre giri di circa 20 km.

In ognuno di questi giri, le protagoniste saranno chiamate a percorrere un tracciato mosso, contrassegnato da fatiche come Hertstraat, Moskesstraat oltre che le già citate Holstheide e S-Bocht Overijse. Solo al termine delle diciannove salite scopriremo quale atleta raccoglierà l’eredità di Elisa Longo Borghini.

Nessuna salita proibitiva, dunque. Ma un continuo movimento che, nei tratti sul pavè, metterà a dura prova le capacità di tutte le atlete, alle prese con cambi di ritmo estenuanti in quello che sembra un vero e proprio test in vista degli altri appuntamenti in terra fiamminga.