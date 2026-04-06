ATP Houston 2026, Tommy Paul annulla tre championship point e conquista il titolo!

Lo statunitense Tommy Paul conquista il titolo nel tabellone di singolare dell’ATP 250 di Houston, in Texas (USA): il numero 4 del seeding annulla 3 championship point all’argentino Roman Andres Burruchaga e lo batte in tre set con lo score di 6-1 3-6 7-5 dopo due ore e 42 minuti di aspra battaglia.

Nel primo set non c’è storia: Paul vince 12 dei primi 14 punti giocati e vola sul 3-0 non pesante, poi nel quarto game, alla terza occasione, strappa ancora la battuta all’avversario. Lo statunitense risale dal 15-40 nel quinto gioco e vola sul 5-0, e poi ha anche la palla per il 6-0, ma non la sfrutta. La chiusura, rinviata di pochi minuti, arriva al terzo set point complessivo, nel settimo game, per il 6-1 in 41′.

Nella seconda frazione il canovaccio si inverte: è Burruchaga a vincere 12 dei primi 16 punti giocati, portandosi sul 3-0 non pesante. Paul trova il controbreak nel quinto game, ma nel sesto cede nuovamente la battuta all’argentino, che va sul 4-2. Il sudamericano nel settimo gioco recupera dallo 0-40 e sale sul 5-2, per poi pareggiare i conti al primo set point col 6-3 in 51′.

Nella partita decisiva Paul annulla due palle break in avvio, ma poi nel terzo game cede il servizio a zero. L’argentino conferma lo strappo una prima volta a zero per il 3-1, ma poi nel sesto gioco deve annullare l’occasione per il controbreak sul 30-40, prima di portarsi sul 4-2. Burruchaga tiene di nuovo il servizio a zero nell’ottavo game, poi nel nono, sul 5-3, si procura 3 championship point, non consecutivi, in risposta, ma Paul si salva ed apre un parziale di 11 punti a 1, con controbreak a quindici nel decimo game, che lo porta a condurre sul 6-5. Burruchaga serve per rimanere nel set, va sul 40-0 ma non sfrutta 6 opportunità complessive per arrivare al tiebreak: Paul ne approfitta ed al primo championship point in proprio favore conquista il titolo sul 7-5 dopo un’ora e dieci minuti di gioco.

Le statistiche sottolineano un grande equilibrio, con Paul che vince 112 punti contro i 102 dell’avversario, mettendo a segno più vincenti, 34-23, ma concedendo anche più gratuiti, 49-44. Lo statunitense sfrutta 5 delle 16 palle break avute a disposizione e ne cancella 9 delle 12 concesse all’argentino, facendo la differenza con la prima di servizio, con cui ottiene il 70% dei punti contro il 53% del sudamericano.