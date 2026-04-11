Finale epocale Sinner-Alcaraz a Montecarlo: in palio il n.1 del mondo

Jannik Sinner ha la possibilità di tornare numero 1 del mondo. C’è un unico modo per farlo: battere Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo e alzare al cielo il trofeo. Si preannuncia una finale semplicemente epocale sulla terra rossa del Principato, uno scontro diretto totale che mette in palio la vetta del ranking ATP: chi conquista il titolo si prendere automaticamente la palma di miglior giocatore in in circolazione in questo momento.

Carlos Alcaraz svetta con 13.240 punti, Jannik Sinner insegue con 13.050: in caso di trionfo sul mattone tritato, l’azzurro volerebbe a 13.400 e opererebbe il sorpasso; il 22enne punta a confermare il primato e ad allungare a quota 13.590 punti. Il nostro portacolori è reduce dai trionfi ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami, dunque andrà a caccia del quarto sigillo di fila in tornei di questo livello (considerando anche Parigi lo scorso autunno), mentre lo spagnolo sarà chiamato a difendere il titolo.

La grande rivalità tra i due dominatori del panorama internazionale si arricchirà di un nuovo capitolo, a partire dalle ore 15.00 di domenica 12 aprile, e per la prima volta ci sarà lo status di numero 1 in palio. Sinner è rimasto al comando della classifica internazionale dal 10 giugno 2024 al 7 settembre 2025 (65 settimane) e ci è poi tornato per una settimana dal 3 al 9 novembre 2025, il giorno successivo ha poi ceduto lo scettro all’iberico, che è dunque numero 1 del mondo dal 10 novembre 2025.

Nel complesso, curiosamente, entrambi sono rimasti al comando del ranking ATP per 66 settimane a testa: chi riuscirà a spezzare l’equilibrio in proprio favore? I precedenti sono ampiamente in favore dell’iberico (10-6), ma Sinner ha vinto l’ultimo (l’atto conclusivo delle ATP Finals). Giusto per rimanere all’anno scorso, l’altoatesino ebbe la meglio nella finale di Wimbledon, mentre non concretizzò tre match-point al Roland Garros e si inchinò agli US Open, a Roma e a Cincinnati (sempre negli incontri che mettevano in palio la coppa).

RANKING ATP DOPO MONTECARLO (13 APRILE)

SE SINNER VINCE: Sinner numero 1 del mondo con 13.400 punti, Alcaraz secondo con 13.240 punti.

SE ALCARAZ VINCE: Alcaraz numero 1 del mondo con 13.590 punti, Sinner secondo con 13.050 punti.