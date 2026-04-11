Carlos Alcaraz raggiunge Jannik Sinner in finale a Montecarlo! Piegato Vacherot, sarà sfida per il n.1

La finale più attesa è realtà. Carlos Alcaraz raggiunge Jannik Sinner nell’atto conclusivo del Masters 1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato andrà in scena domani (ore 15.00) la sfida che assegnerà anche il primato della classifica mondiale.

Lo spagnolo ha superato il monegasco Valentin Vacherot con un doppio 6-4 in un’ora e 25 minuti di gioco. Prestazione solida per Alcaraz, capace di far valere le proprie variazioni al cospetto di un avversario generoso, ma inferiore sul piano tecnico. È il primo “Sincaraz” del 2026 e, per “Carlitos”, anche un nuovo traguardo: diventa il terzo giocatore nella storia a raggiungere dieci finali nei tornei ATP 1000 prima dei 23 anni, dopo Rafael Nadal e Novak Djokovic, dall’introduzione del formato nel 1990. Per il murciano si tratta inoltre della seconda finale consecutiva e della 35ª complessiva a livello ATP.

Nel primo set, il numero uno del mondo gestisce con autorità. L’iberico strappa il servizio al rivale alternando potenza e tocco, lasciando a Vacherot ben poche soluzioni. Il monegasco prova a restare in scia, ma non riesce a recuperare il break di svantaggio: Alcaraz chiude 6-4 in 36 minuti, concedendo appena tre punti nei propri turni di battuta.

Nel secondo parziale lo spagnolo allunga subito, trovando il break nel terzo game con un tennis completo, tra accelerazioni e variazioni. Vacherot, però, non si arrende e approfitta di un passaggio a vuoto del numero uno ATP per rientrare in partita. Il set resta in equilibrio fino al nono gioco, quando Alcaraz piazza l’allungo decisivo: un passante di rovescio millimetrico e una smorzata raffinata gli spalancano la strada verso il 6-4 finale.

Le statistiche confermano la superiorità dello spagnolo, soprattutto al servizio: 81% di punti vinti con la prima contro il 70% del rivale, e 60% con la seconda contro il 47%. Numeri che raccontano una prova concreta ed efficace: 22 vincenti e 20 errori non forzati per Alcaraz, a fronte degli 11 colpi vincenti e 21 gratuiti del monegasco.