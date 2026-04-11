Alcaraz lancia la sfida a Sinner: “In palio il n.1, sarà una finale speciale”

La finale che tutti desideravano. Sulla terra rossa di Montecarlo a giocarsi la vittoria del torneo saranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Dopo la semifinale agevolissima dell’altoatesino, che ha battuto Zverev in scioltezza, l’iberico ha raggiunto l’ultimo atto imponendosi senza particolari patemi sul padrone di casa Valentin Vacherot, sconfitto con un secco 6-4 6-4.

Ma nel primo scontro diretto nel 2026 in palio c’è qualcosa in più della semplice. Posto che uno scontro tra i due dominatori assoluti del circuito non è mai banale, in questo caso ad aggiungere ulteriore pepe sarà la sfida per il N.1 del ranking. In caso di vittoria infatti l’azzurro potrebbe spodestare il diretto rivale e tornare in vetta, in nome di una gerarchia destinata a cambiare spesso. Proprio su questo argomento, non a caso, si è espresso lo spagnolo nel commento post-gara:

“È una finale da sogno – ha detto Alcaraz – C’é in palio il n.1, quindi sarà una partita ancora più speciale. Sono molto contento della prima sfida con Sinner nel 2026. Sono contento di aver battuto Vacherot, che sta giocando bene e con grande fiducia. Ho cercato di rimanere più concentrato possibile e sono riuscito a giocare il mio tennis”.

Ricordiamo che la finale tra Jannis Sinner e Carlos Alcaraz comincerà a partire dalle ore 15:00. Per l’occasione sarà prevista una diretta tv anche in chiaro, precisamente sul canale TV8.