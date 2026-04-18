Quando Flavio Cobolli gioca la finale a Monaco? Avversario, programma, orario, tv, streaming

Flavio Cobolli si è qualificato alla finale del torneo ATP 500 di Monaco, firmando un autentico colpaccio contro il padrone di casa Alexander Zverev: splendida vittoria per 6-3, 6-3 contro il numero 3 del mondo e pass per l’atto conclusivo sulla terra rossa tedesca. Per la seconda volta in carriera ha regolato un top-10 del ranking ATP, per la prima volta ha avuto la meglio sull’uomo alle spalle di Sinner e Alcaraz, per la seconda volta stagionale disputerà il match per un titolo 500 dopo quello conquistato ad Acapulco.

L’appuntamento è per domenica 19 aprile alle ore 13.30, quando il nostro portacolori proverà a chiudere una settimana da urlo in Baviera. Il nostro portacolori se la dovrà vedere contro chi avrà la meglio nel confronto tra lo statunitense Ben Shelton e lo slovacco Alex Molcan: l’attuale numero 16 del mondo (ma virtualmente già numero 13) sarebbe chiamato a sovvertire il pronostico della vigilia contro l’americano (numero 6 del ranking ATP), mentre contro lo slovacco partirebbe sulla carta in vantaggio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale ATP 500 di Monaco con Flavio Cobolli protagonista. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE ATP MONACO

Domenica 19 aprile

Ore 13.30 Finale ATP 500 Monaco: Flavio Cobolli vs Ben Shelton/Alex Molcan – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA FINALE ATP MONACO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.