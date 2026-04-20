Feliciano Lopez alimenta le preoccupazioni su Alcaraz: “Penso sia quasi impossibile che giochi a Roma e su Parigi…”

In Spagna non mancano le preoccupazioni sulle condizioni di Carlos Alcaraz. Il tennista iberico (n.2 del mondo) è stato costretto a rinunciare al Masters1000 di Madrid, dopo aver annunciato il proprio ritiro a torneo in corso nell’ATP500 di Barcellona.

Un problema al polso della mano destra è l’origine dei problemi per Carlitos e in terra iberica ci si chiede quali possano essere i tempi di recupero, nella considerazione che la stagione sul mattone tritato stia entrando nel vivo. Dopo l’evento alla Caja Magica, infatti, ci saranno gli Internazionali d’Italia a Roma (6-17 maggio) e il Roland Garros (24 maggio-7 giugno).

In un’intervista concessa a Radioestadio, il direttore del torneo di Madrid, Feliciano López, ha rafforzato l’idea che il problema non sia di poco conto. L’ex tennista spagnolo, infatti, ha dichiarato di non aver parlato direttamente con Alcaraz né con il suo medico, ma di sapere, da quanto gli era stato riferito, che il murciano soffra per un’infiammazione al tendine del polso.

Avendo subìto lui stesso lo stesso infortunio, è consapevole dei tempi di recupero: “Penso che sia quasi impossibile che possa giocare a Roma, speriamo riesca a recuperare per Parigi“, le parole di López. A questo punto non resta che attendere gli sviluppi della situazione.