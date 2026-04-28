Julio Velasco lancia la sfida: “Voglio vincere gli Europei”. Il consiglio: “Prendiamo esempio da Brignone”

Julio Velasco è intervenuto durante la presentazione delle Nazionali Italiane di volley in vista dell’estate 2026, che si aprirà tra giugno e luglio con la Nations League (prestigioso torneo internazionale itinerante, di cui le azzurre sono campionesse in carica) e che proseguirà tra fine agosto e settembre con gli Europei, dove verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il Guru è stato sincero sulla rassegna continentale: “Ci terrei a vincerli perché non li ho mai vinti con le ragazze“.

Le ultime due stagioni sono state trionfali per l’Italia: medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, trionfo ai Mondiali 2025, doppietta in Nations League, striscia di imbattibilità ancora aperta. Il Commissario Tecnico ha individuato un segreto per le prossime avventure: “Il miglior modo di perdere è continuare a festeggiare, per cui dobbiamo pensare di aver perso. Mentre noi vediamo i nostri festeggiamenti, gli altri hanno rabbia, fame e non vedono l’ora di batterci“.

Julio Velasco ha ricordato Federica Brignone: “Dalle Olimpiadi invernali abbiamo ricevuto due insegnamenti: da una parte il pattinatore Malinin che era dato favorito, ma è caduto tre volte. Dall’altra l’impresa di Federica Brignone che è arrivata serena alle sue gare reduce da un gravissimo infortunio e ha compiuto un’impresa che sarà ricordata per secoli: ha corso rilassata dopo l’infortunio perché per lei era già una vittoria essere ai Giochi. Non dobbiamo avere l’obbligo di vincere ma giocare meglio degli altri“.

Un’analisi sulle convocate: “Dobbiamo provare sempre nuove situazioni e adattarci a quello che ci aspetta. Vorrei ringraziare i club di Serie A, perché senza il loro lavoro non ci sarebbero le giocatrici per la Nazionale. Le nostre atlete devono dimostrare, in A1 e anche in A2, che riescono a stare in contesti importanti. Al giorno d’oggi si gioca tanto e quindi andremo ad affrontare i primi impegni concedendo ad alcuni elementi del gruppo un po’ di riposo, perché l’estate è molto lunga. Noi lanceremo giocatrici nuove che dovranno superare le prime emozioni delle grandi manifestazioni e devo dire che sono molto fiducioso. Abbiamo una lista della nazionale A e una lista della nazionale B, mentre il 13 maggio consegneremo la lista ufficiale per la VNL”.

Confermato l’addio del libero Monica De Gennaro, cha ha deciso di chiudere la sua avventura con la maglia azzurra: “È una giocatrice e una ragazza straordinaria che ha concluso il suo percorso in Nazionale e io avrei sicuramente piacere che lei possa, prima o poi, entrare nel nostro staff.”