Farfalle in modalità costruzione, Italia distante dal podio in Coppa del Mondo. Israele corsara a Baku

L’Italia prosegue nei propri lavori in stile cantiere aperto per quanto riguarda i gruppi di ginnastica ritmica, concludendo al settimo posto nel concorso generale che ha animato la penultima tappa della Coppa del Mondo. Le azzurre sono state valutate con un punteggio complessivo di 48.800 punti (ieri 24.000 con le cinque palle, oggi 24.800 con cerchio e clavette), rimanendo ben lontane dal podio: quattro lunghezze abbondanti di distacco dalla Russia (terza con 52.900) rappresentano un divario consistente per la nostra Nazionale, che sta attraversando un momento non semplice.

Sulla pedana di Baku (Azerbaijan) hanno gareggiato le Farfalle di Chieti, che si stanno alternando con le Farfalle di Desio e che erano già state none in occasione della prima tappa del massimo circuito internazionale itinerante disputata a Sòfia un mese fa. Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina, Gaia Pozzi e Serena Ottaviani hanno mostrato qualche passo in avanti e hanno chiuso a ridosso della Germania (48.850), ma la strada per ritornare ai vertici mondiali è ancora molto lunga.

L’alternanza tra le due squadre proseguirà, in modo da arrivare poi a una scelta in vista degli Europei di maggio e dei Mondiali di agosto. Israele ha vinto la gara con 54.300 (26.700 con le palle e 27.600 nel misto), davanti alla Spagna (54.050) e alla Russia (52.900). A seguire l’Ungheria (51.700) e il Brasile (51.500), l’Italia ha saputo precedere la quotata Bulgaria (ottava con 48.550) e la Bielorussia (decima con 46.950). Domani si disputeranno le finali di specialità (prove non previste alle Olimpiadi, dove si gareggia esclusivamente nell’all-around): l’Italia sarà presente sia con le palle che nel misto.