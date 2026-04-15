F1, campanello d’allarme per la McLaren! Piastri si ferma nel corso dei test Pirelli al Nurburgring

Ancora un campanello d’allarme per la McLaren in questo inizio di stagione. Anche se il Mondiale di Formula Uno è ancora fermo dopo la cancellazione delle gare di Bahrain e Arabia Saudita e il ritorno in pista avverrà solamente nel primo weekend di maggio con il Gran Premio di Miami, team e scuderie non rimangono con le mani in mano.

Da oggi, per esempio, ha preso il via una sessione di test sugli pneumatici Pirelli con McLaren e Mercedes impegnate sul tracciato del Nurburgring. Nel Day-1 erano in pista Oscar Piastri e George Russell, con l’australiano che ha dovuto chiudere in anticipo il suo turno per colpa di un problema tecnico che, senza ombra di dubbio, non ha fatto il minimo piacere alla scuderia di Woking.

Dopo la prima parte della giornata, disputata in condizioni di bagnato, Oscar Piastri si è fermato per un intoppo alla sua MCL40, rimanendo ai box mentre il tracciato teutonico andava ad asciugarsi. Cosa sia successo sulla vettura nel nativo di Melbourne non è stato specificato, ma si tratta di un nuovo stop che preoccupa, e non poco, la già tribolante McLaren di questo 2026. Per i freddi numeri, Piastri ha concluso con il tempo di 1:35.065 mentre George Russell ha chiuso in 1:33.899.

L’australiano ha commentato in questo modo la sua giornata (dimezzata) di test: “Una opportunità che va sfruttata anche se siamo su un tracciato che non affronteremo in stagione. Con i nuovi regolamenti c’è molto da sistemare sulla vettura e in direzione di diversi circuiti. Ci sono diversi aspetti che potremo imparare al Nurburgring. Non è un weekend di gara, certo, ma è importante”.