F1, John Elkann: “Ferrari concentrata al massimo sul lavoro per tornare più forte di prima”

John Elkann ha presenziato all’assemblea degli azionisti della Ferrari, riunita ad Amsterdam, nei Paesi Bassi: dopo aver tracciato un bilancio del 2025 della Scuderia di Maranello nel motorsport in generale, ha sottolineato lo spirito con cui affrontare la nuova stagione di F1, caratterizzata da regole nuove rispetto al passato.

Sul Mondiale di F1 appena partito, con il nuovo regolamento tecnico: “Ferrari sa che correre significa anche imparare e progredire. Dopo una stagione al di sotto delle nostre ambizioni, nel 2026 ci apprestiamo ad affrontare un nuovo campionato con nuovi regolamenti. Lo facciamo con unità e determinazione, concentrati al massimo sul lavoro che ci aspetta per tornare più forti di prima“.

Non solo F1 in ottica Ferrari: “La nostra anima sportiva continua a crescere: il 2025 è stata una stagione memorabile nelle gare endurance. L’8 novembre è stato un momento di pura gioia per tutti noi e per i tifosi di tutto il mondo. Cinquant’anni dopo il nostro ultimo titolo mondiale assoluto nelle gare endurance, la Ferrari ha conquistato sia il titolo costruttori sia quello piloti del Campionato del Mondo Endurance FIA“.

I successi del 2025 però non sono finiti: “Un risultato frutto di talento e lavoro di squadra, a coronamento di una stagione che ha visto anche la 499P ottenere la terza vittoria consecutiva a Le Mans, un altro traguardo straordinario nella nostra storia“.