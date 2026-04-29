Eschborn-Frankfurt 2026: il percorso ai raggi X. Novità significative nella parte centrale

Venerdì 1 maggio, come da tradizione si svolgerà la Eschborn-Francoforte 2026, appuntamento fisso del calendario UCI World Tour, con un percorso che in questa edizione, la numero 63, sarà rinnovato e reso sensibilmente più ostico. Scopriamolo nel dettaglio.

ESCHBORN-FRANKFRUT 2026: PERCORSO A RAGGI X

Lo schema generale che abbiamo conosciuto nel corso del tempo rimane invariato. Si parte ovviamente da Eschborn, si attraversa Francoforte per poi addentrarsi nelle colline del Taunus e rientrare verso la città per l’arrivo vicino all’Alte Oper. Ciò che cambia sensibilmente tuttavia è la difficoltà del tratto più ostico, quello collinare, che potrebbe mescolare le carte tra velocisti e specialisti da Classiche.

L’asperità più grande resta il Feldberg (3,5 km a 7,7 %), la cui difficoltà si è però rafforzata in quanto entrambe le salite saranno sul versante sud-occidentale, più ripido. Discorso speculare per la salita di Mammolshain (2,3 a 8,3%). A queste si aggiunge un’altra importante novità. Il Burgweg, strappo di 500 metri all’11% che sarà affrontato tre volte al km 48, 64 e 124,5. Difficile quindi prevedere un arrivo compatto.