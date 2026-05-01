Eschborn-Frankfurt 2026, Zimmermann fa festa in casa. Quinto Simone Gualdi

Grande festa in casa per Georg Zimmermann. Il tedesco della Lotto Intermarché ha trionfato nella Eschborn-Frankfurt e lo fa anche vestendo la maglia di campione nazionale. Un successo arrivato con un imperioso sprint a ranghi ristretti, per quello che è sicuramente il successo (il quinto in totale) più importante della carriera per il 28enne di Augsburg.

Zimmermann è riuscito a battere in volata i britannici Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) e Ben Tulett (Visma | Lease a Bike) e deve anche ringraziare l’eccezionale lavoro del compagno di squadra Simone Gualdi, giunto quinto al traguardo e che ha pilotato perfettamente il tedesco verso il traguardo finale.

La corsa si è accesa fin dalle prime fasi con la fuga di cinque corridori: Jonas Rutsch (Lotto Intermarche), Aivaras Mikutis (Tudor), Thomas Gachignard, Samuel Leroux (TotalEnergies) e Matyas Kopecky (Unibet Rose Rockets). Il gruppo ha comunque sempre controllato e ad un’ottantina di chilometri dalla fine sono usciti dal plotone Jamie Meehan (Cofidis), Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG) ed Emiel Vertynge (Alpecin Premier Tech), con i tre capaci di raggiungere i fuggitivi.

I fuggitivi, pero, sono stati tutti ripresi a trentacinque chilometri dal traguardo. Sull’ultimo passaggio sulla strappo di Mammolshan si è creata l’azione decisiva con un gruppetto di dodici corridori all’attacco: Natnael Tesfation, Felix Engelhardt, Adria Pericas, Tom Pidcock, Alex Baudin, Michael Valgren, Ben Tulett, Pello Bilbao, Ion Izagirre, Florian Stork e appunto Georg Zimmerman e Simone Gualdi.

Il gruppo non è riuscito a rientrare sugli attaccanti, che così si sono giocati la vittoria allo sprint. Perfetto il lavoro di Gualdi per Zimmerman, con il campione nazionale tedesco che ha così battuto Pidcock e Tullet. Quarto posto per lo spagnolo Pello Bilbao (Bahrain – Victorious) davanti ad un Gualdi che ha esultato per il successo del compagno di squadra.