Eschborn-Frankfurt 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Pidcock a caccia di gloria

Oggi, venerdì 1 maggio, si corre l’Eschborn-Frankfurt 2026, tradizionale competizione di ciclismo giunta alla sua sessantatreesima edizione con un percorso reso decisamente più ostico rispetto al solito. L’inizio è fissato per le ore 12:00 mentre l’arrivo al traguardo è previsto intorno alle 16:45.

PERCORSO

In linea generale lo scheletro del tracciato rimane quello di sempre. Dopo la partenza da Eschborn, i corridori passeranno da Francoforte per poi attraversare le colline del Taunus e rientrare quindi verso la città con l’arrivo sull’Alte Oper. A cambiare è il tratto collinare, composto in modo tale da poter mescolare le carte.

L’asperità maggiore rimane il Feldberg (3,5 km a 7,7 %), la cui difficoltà è però aumentata perché entrambe le salite saranno sul versante sud-occidentale, ancora più ripide (copione speculare per la salita di Mammolshainm 2,3 a 8,3%). A questa si aggiunge Il Burgweg, strappo di 500 metri all’11% che sarà percorso tre volte al km 48, 64 e 124,5.

FAVORITI

Il nome di grido è quello di Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), mentre la Decathlon CMA CGM Team può dire la sua con il danese Tobias Lund Andresen e con il francese Paul Lapeira. Occhio anche dentro casa INEOS Grenadier, complice la presenza del francese Axel Laurance e dei britannici Samuel Watson-Ben Turner. Tra gli altri spiccano inoltre Corbin Strong (NSN Cycling Team), il belga Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG) e il duo iberico della Cofidis Ion Izagirre-Alex Aranburu oltre che Magnus Cort (Uno-X Mobility), secondo l’anno scorso. Tra gli italiani attenzione ad Alessandro Covi (Team Jayco AlUla), Andrea Bagioli (Lidl-Trek), Andrea Raccagni Noviero e Alberto Dainese (Soudal Quick-Step).

CALENDARIO ESCHBORN-FRANKFURT 2026

Venerdì 1 maggio – Eschborn-Frankfurt am Main (211.4 km)

Orario partenza: 12.00

Orario d’arrivo: 16.45 circa

PROGRAMMA ESCHBORN-FRANKFURT 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+, HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport.