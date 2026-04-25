Flavio Cobolli e la sfida a un qualificato ammazza grandi: chi è il prossimo avversario a Madrid?

Flavio Cobolli si è qualificato al terzo turno del Masters 1000 di Madrid grazie alla vittoria ottenuta in rimonta contro l’argentino Ugo Carabelli e lo spicchio di tabellone all’orizzonte potrebbe essere molto interessante per il tennista italiano, perché alla prossima apparizione sulla terra rossa della capitale spagnola non dovrà vedersela contro una testa di serie: lo statunitense Learner Tien, numero 17 del seeding, è stato infatti sconfitto dal paraguayano Adolfo Daniel Vallejo con un il punteggio di 6-4, 6-3.

Sarà dunque il sudamericano il prossimo avversario del talentuoso romano, che sta giocando sul mattone tritato iberico da numero 10 del tabellone e che dovrà stare molto attento all’eccezionale forma fisica del suo rivale in occasione del match che andrà in scena lunedì 27 aprile. Vallejo proviene dalle qualificazioni dove ha regolato Martinez e Rocha, ma ha poi superato un big del passato come il bulgaro Grigor Dimitrov e oggi si è superato contro il sempre temibile Tien.

Il 23enne, numero 13 del mondo, affronterà il 21enne, numero 96 del ranking ATP (si tratta del suo miglior piazzamento in carriera). Non ci sono precedenti in carriera e in palio ci sarà la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro chi la spunterà nello spicchio che prevede Medvedev-Marozsan e Budkov Kjaer-Shapovalov. Ricordiamo che Cobolli è in rotta di collisione con il tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo) in un possibile quarto di finale.