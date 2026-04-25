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Tennis

Jasmine Paolini vede il bicchiere mezzo pieno: “Livello più alto, Baptiste serviva a 190 km/h. E per Roma…”

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37 minuti fa

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Jasmine Paolini
Jasmine Paolini / Lapresse

Jasmine Paolini è stata eliminata dalla statunitense Hailey Baptiste ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Madrid, inchinandosi con il punteggio di 7-5, 6-3 al cospetto dei potenti colpi dell’avversaria. Gli ace della testa di serie numero 30 del tabellone hanno fatto la differenza e la numero 8 del mondo ha salutato la terra rossa della capitale spagnola, proseguendo il proprio momento difficile a livello individuale.

La 30enne toscana, reduce dal ko al primo turno di Stoccarda e dallo stop ai sedicesimi di finale in quel di Miami, ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa:È stata una partita con aspetti positivi e cose da aggiustare. Sicuramente oggi ho avuto il giusto atteggiamento, ero tranquilla ed ero nel match. Sapevo cosa fare, poi ho avuto delle chance e non le ho sfruttate. Si è giocato su pochi punti, ma il mio livello è stato più alto delle ultime uscite“.

La già finalista di Wimbledon e Roland Garros ha elogiato la rivale:Lei ha giocato una buona partita non c’è qualcosa che non ha funzionato nel mio gioco. Ha giocato meglio nei punti chiave del match e quando avevo palla break ha servito sempre oltre i 190 km/h. Dalla mia parte forse potevo usare un po’ meglio il servizio e di fare un po’ più di percentuale“.

Inevitabile pensare agli Internazionali d’Italia, dove Jasmine Paolini sarà chiamata a difendere il trionfo della passata stagione:Roma? In questo momento cerco di concentrarmi sul mio livello. Oggi ho espresso un buon livello e Baptiste è stata più brava di me. So che se riesco ad esprimere un buon livello le chance arriveranno. Non so se sarà a Roma o nei tornei dopo, ma devo mettere qualità nel mio gioco. In doppio cercherò di avere sempre l’atteggiamento che ho avuto oggi“.

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