DressageEquitazione
Equitazione, Becky Moody su Jagerbomb vince la Finale di Coppa del Mondo di dressage
A Fort Worth, in Texas (Stati Uniti), nella notte italiana, si è disputato il Grand Prix Freestyle valido per la Finale di Coppa del Mondo 2025-2026 di dressage: successo della britannica Becky Moody su Jagerbomb, davanti allo statunitense Christian Simonson su Indian Rock ed alla polacca Sandra Sysojeva su Maxima Bella.
Nell’ultimo atto stagionale della competizione di impone la britannica Becky Moody su Jagerbomb, che svetta con lo score di 88.330, dominando la scena davanti al padrone di casa statunitense Christian Simonson su Indian Rock, secondo a debita distanza con il punteggio di 83.810.
Serrata, invece, la lotta per il gradino più basso del podio: a spuntarla è la polacca Sandra Sysojeva su Maxima Bella, terza a quota 80.770, che precede di un’incollatura lo svedese Patrik Kittel su Touchdown, quarto con lo score di 80.260, mentre si classifica quinto il tedesco Raphael Netz su DSP Dieudonne, a quota 79.245.