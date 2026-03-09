Equitazione, i convocati dell’Italia per la League of Nations: novità “obbligata” per gli azzurri a Ocala

Dopo la tappa d’inaugurazione della stagione 2026, in quel di Abu Dhabi, la League of Nations di salto ostacoli è pronta a tornare in scena: secondo appuntamento dell’annata in programma a Ocala, il prossimo 21 marzo.

Negli Stati Uniti, l’Italia punta a migliorare il 9° posto – ma in realtà 8° a livello di punti – ottenuto negli Emirati Arabi e per farlo ha scelto una squadra, guidata dal ct Stefano Cesaretto, che vedrà questa composizione.

Le certezze saranno rappresentate da: Piergiorgio Bucci con Hantano, Giacomo Casadei con Marbella du Chabli e Riccardo Pisani con Chacco’s Lawito, mentre ad esordire su questo palcoscenico a livello assoluto sarà Antonia Vita Pinardi con MTM Los Angeles.

“L’amazzone – come specifica la FISE – è stata convocata al posto di Emanuele Camilli i cui cavalli sono bloccati a Doha, in Qatar, a causa dello scoppio del conflitto nel Golfo”.

“Anche in questo CSIO ci presentiamo con una ‘new entry’ – ha affermato al sito federale il ct Stefano Cesaretto – tuttavia l’esordio di Antonia in prima squadra è stato solo anticipato rispetto a quelli che erano i nostri programmi. Negli ultimi mesi è stata infatti protagonista di prestazioni convincenti anche in Gran Premi di Coppa del Mondo, e con i suoi cavalli era già nel gruppo dei binomi attenzionati proprio per questo tipo di appuntamenti”.



Successivamente a questa tappa del circuito, la League of Nations, che vede al via le migliori 10 nazioni al mondo del salto ostacoli (Belgio, Brasile, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi, Svizzera, USA e Italia) osserverà qualche mese di pausa per poi riproporsi sul panorama internazionale a metà giugno in quel di Rotterdam.