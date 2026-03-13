Equitazione: Justin Verboomen vince a ‘s-Hertogenbosch nel Grand Prix della Dressage World Cup

Il primo acuto è di Justin Verboomen. Sul campo di gara olandese di ‘s-Hertogenbosch, dove si è aperta l’ultima tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026, relativamente alla Western European League, prima delle finali, il belga piazza la vittoria.

Nella prova di Grand Prix, il cavaliere – in sella a Zonik Plus – ha messo a referto una ripresa che gli è valsa lo score di 78.457% andando a precedere la fortissima britannica Charlotte Fry, seconda a 78.022 % (montante Glamourdale), e la padrona di casa Marieke van der Putten, terza la neerlandese con 74.609 % (con il suo Zantana RS2 OLD).

Contest con 17 binomi partecipanti al via, nessuno dei quali italiano. Domani si torna a misurarsi con la prova di Freestyle dalle ore 14:00.

Vedremo se Justin Verboomen sarà in grado di ripetersi o se qualcuno sarà in grado di scalzarlo dal gradino più alto del podio.