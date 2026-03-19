Equitazione: gli USA trionfano nella Nations Cup di dressage a Wellington

Stati Uniti profeti in patria rompendo l’attesa e la striscia vincente della Germania. Succede di tutto nella tappa di Nations Cup di dressage andata in scena a Wellington, proprio negli USA.

A vincere come detto, è stata la squadra “Stelle e Strisce: il trio costituito da Anna Marek (Fayvel), Meagan Davis (Toronto Lightfoot), e Ashley Holzer (Hawtins San Floriana) ha messo insieme uno score complessivo del 205.631%. Riprese vincenti quelle delle americane, con Marek capace di far segnare nel dettaglio una ripresa da 69.435%, mentre le sue compagne si sono fermate a 68.544% e 67.652%.

Alle spalle delle yankee, ecco la compagine tedesca, seconda con 205,043% e soprattutto interrotta nella sua striscia di vittoria in questa location fatta di 5 affermazioni consecutive, e il Canada, terzo a 204,196 %.

Ora l’attenzione equestre, sempre rimanendo negli Stati Uniti ma a Ocala (Florida) nello specifico, si sposta sul salto ostacoli: sabato infatti, dalle ore 22.15, sarà la volta della seconda tappa della League of Nations. Evento a cui parteciperà anche la squadra italiana, guidata dall’esperto Piergiorgio Bucci.