Equitazione: ottavo posto per l’Italia a Ocala nella League of Nations di salto ostacoli. Acuto della Germania

La seconda tappa della League of Nations 2025-2026 di salto ostacoli ha emesso i suoi verdetti. Nella notte italiana a Ocala, negli Stati Uniti, le migliori squadre al mondo si sono sfidate sul percorso molto selettivo della Florida, ecco come sono andate le cose.

A vincere è stata la Germania: la formazione teutonica costituita dal solido Andre Thieme (DSP Chakaria), dai fortissimi Christian Kukuk (Checker 47) e Richard Vogel (Cloudio) e dall’affidabile Rene Dittmer (Corsica X) ha chiuso la sua prova con il crono di 221.91 e solo 4 penalità andando a precedere tutto il resto della concorrenza.

Il podio è stato completato dall’Irlanda, seconda con 219.85 (8 penalità), e dal Belgio, terzo a 219.07 (12 penalità). Dal quarto al settimo posto invece si sono rispettivamente sistemate: Gran Bretagna, Paesi Bassi, Francia e Brasile.

All’ottavo posto un’Italia che ha chiuso a 223.92, con 20 penalità e poi con l’eliminazione nella seconda manche: tantissimi gli errori del quartetto formato da Riccardo Pisani (Chacco’s Lawito PS), Giacomo Casadei (Marbella du Chabli), Piergiorgio Bucci (Hantano, che ha trovato un primo percorso netto ma poi si è dovuto ritirare nella seconda manche), e la debuttante a questi livelli Antonia Vita Pinardi (MTM Los Angeles). In nona e decima posizione, infine, Svizzera e gli Stati Uniti padroni di casa.

La classifica generale della League of Nations 2025-2026, si configura così:

Germania 190

Francia 155

Irlanda 150

Brasile 130

Gran Bretagna 125

Belgio 120

Svizzera 110

Olanda 95

ITALIA 90

Stati Uniti 85

Prossima tappa a Rotterdam, nei Paesi Bassi, dal 18 al 21 giugno 2026.