Equitazione: Justin Verboomen concede il bis a ‘s-Hertogenbosch nel Freestyle del dressage

Justin Verboomen non lascia, anzi raddoppia. Il belga dopo essersi imposto nella giornata di ieri, venerdì 13 marzo, è riuscito a trionfare anche oggi, sabato 14 marzo, nel Freestyle valido per l’ultima tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026, relativo alla Western European League, in quel di ‘s-Hertogenbosch.

Con lo score di 89.205 %, in sella a Zonik Plus, il cavaliere classe 1987 è riuscito a battere tutta la concorrenza “sistemando” al secondo e al terzo posto l’amazzone britannica Charlotte Fry (89.085 % – Glamourdale) e la rappresentante di casa Marieke van der Putten (82.175 % – Zantana RS2 OLD).

Concorso con 15 binomi partecipanti, nessuno dei quali italiano, in uno show che ha portato al termine – prima delle finali di aprile – la stagione indoor della FEI Dressage World Cup.

Ora l’attenzione, a livello internazionale, si sposterà sul salto ostacoli: il 21 marzo infatti è prevista la seconda prova della League of Nations a Ocala, negli Stati Uniti, alla quale parteciperà anche l’Italia.