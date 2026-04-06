Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso hanno iniziato nel migliore dei modi la stagione internazionale di beach volley, conquistando un successo di grande prestigio sulla sabbia di Nayarit (Messico).

La coppia azzurra, allenata da Paolo Nicolai, ha centrato la vittoria nel Challenge, il primo titolo della loro giovane storia iniziata appena un anno fa. Dopo una stagione complicata e al di sotto delle aspettative, Cottafava e Dal Corso hanno dimostrato crescita, solidità e grande competitività a livello internazionale.

Ora l’obiettivo si sposta sull’Elite 16 di Saquarema (Brasile), uno dei tornei più importanti del Beach Pro Tour, dove gli italiani saranno chiamati a confrontarsi con le migliori coppie del circuito mondiale.

🎙️ Ai microfoni di Beach Zone, tra un allenamento e l’altro, Cottafava e Dal Corso raccontano le emozioni del trionfo in Messico e le sensazioni in vista della nuova sfida in Brasile.

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