Trionfo azzurro! Cottafava/Dal Corso vincono in Messico e iniziano alla grande la loro stagione

Un anno dopo, tra mille difficoltà e mille problemi, adesso si può dire forte: ne è valsa la pena! Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, a un anno dallì’inizio della loro avventura in coppia, hanno conquistato il primo successo assieme in un torneo del World Tour, il Challenge di Nayarit. Per ritrovare un successo italiano in un torneo maschile di livello superiore (non Futures) bisogna tornare indietro di tre anni e mezzo, esattamente a novembre del 2022 quando Enrico Rossi e Daniele Lupo vinsero il Challenge di Torquay in Australia. Sei mesi prima due dei tre protagonisti di oggi, Samuele Cottafava (anche oggi in campo) e Paolo Nicolai (oggi in panchina) vinsero l’Elite 16 di Jurmala.

Bastano questi numeri a far capire l’importanza del successo di Cottafava/Dal Corso che hanno battuto in due set la coppia olandese Immers/Luini al termine di un match a senso unico e con poche emozioni, durato 36 minuti. Nel primo set gli italiani hanno messo subito in chiaro le cose con il servizio, che li ha assistiti per tutto il torneo, portandosi avanti 6-2 e 12-5. Cottafava/Dal Corso hanno preseguito spediti fino al 20-11, poi si sono inceppati e hanno impiegato ben sei punti prima di chiudere il set 21-17.

Secondo parziale molto più equilibrato con le due coppie vicinissime fino al 15 pari, poi il break decisivo di 4-0 a favore degli italiani che non hanno più dato appigli per unì’eventuale rimonta alla coppia olandese che si è dovuta arrendere con lo stesso punteggio del primo set: 21-17.

Nella finale per il terzo posto la vittoria è andata agli israeliani Elazar/Cuzmiciov che hanno batuto 2-0 (21-15, 21-15) gli argentini Capogrosso/Capogrosso. In campo maschile la vittoria è andata alle cinesi Yan/Xia che in finale hanno sconfitto 2-1 (21-18, 16-21, 17-15) la coppia brasiliana Verena/Thainara. Terzo gradino del podio per le statunitensi Anderson/Chacon che hanno battuto 2-0 (21-19, 21-15) le tedesche Paul/Kunst.