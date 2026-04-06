Elite 16 Saquarema: l’Italia si affida a Cottafava/Dal Corso tra i big del circuito

Il circuito Elite 16 del Beach Pro Tour fa tappa a Saquarema, in Brasile, per uno degli appuntamenti più attesi della prima parte di stagione. Un torneo di altissimo livello che arriva subito dopo l’esordio stagionale di Joao Pessoa e che rappresenta un banco di prova importante per tutte le principali coppie del panorama mondiale, chiamate a confermare o rilanciare le proprie ambizioni.

Nel tabellone maschile l’attenzione italiana è tutta rivolta alla coppia formata da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, reduci dalla brillante vittoria nel Challenge di Nayarit. Un successo che ha dato grande fiducia al duo azzurro, capace di esprimere un beach volley solido, concreto e sempre più competitivo anche contro avversari di alto livello. Ora, però, il salto di qualità è evidente: l’Elite 16 rappresenta un contesto molto più selettivo, con tutte le migliori coppie del circuito presenti e un livello medio decisamente più elevato.

Inseriti nella Pool A, Cottafava e Dal Corso dovranno subito confrontarsi con avversari di spessore. L’esordio contro gli statunitensi Schalk/Shaw sarà già un test significativo per capire il loro stato di forma, prima della sfida contro i padroni di casa Evandro/Arthur Lanci, testa di serie numero uno del torneo. Un girone che non concede margini di errore, ma che può offrire anche l’opportunità di misurarsi subito con il vertice mondiale.

Il torneo, del resto, presenta un campo partenti di altissimo profilo. A partire dai campioni olimpici svedesi Åhman/Hellvig, protagonisti a Joao Pessoa dove hanno conquistato il successo davanti ai francesi Aye/Daubas e agli americani Benesh/Crabb, con i brasiliani Evandro/Arthur Lanci quarti. Grande attenzione anche per le coppie europee e sudamericane, con i norvegesi Mol/Sørum e le nuove combinazioni in crescita che rendono il quadro estremamente competitivo.

Per Cottafava e Dal Corso l’obiettivo sarà quello di dare continuità ai risultati, cercando di restare agganciati alle fasi decisive del torneo. Dopo il successo in Messico, la sensazione è che la coppia italiana abbia trovato equilibrio e identità, elementi fondamentali per poter competere anche in un contesto come quello di Saquarema.

Nel tabellone femminile, invece, non saranno presenti coppie italiane. Giada Bianchi e Claudia Scampoli, protagoniste di un ottimo avvio di stagione con il quarto posto a Joao Pessoa e il quinto nel Challenge di Tlaxcala, hanno scelto di saltare questa tappa per preparare al meglio i prossimi appuntamenti, a partire dall’Elite 16 di Brasilia tra tre settimane. Un torneo che dovrebbe segnare anche il rientro di Valentina Gottardi, ferma per un problema alla spalla, in coppia con Reka Orsi Toth, in una fase di ricostruzione molto interessante per il movimento azzurro.

A Saquarema, dunque, spazio alle migliori coppie del circuito mondiale. In Brasile si ritroveranno le protagoniste già viste a Joao Pessoa, dove il successo è andato alle americane Brasher/Cruz, davanti alle brasiliane Duda/Ana Patricia e alla coppia statunitense Cheng/Kraft, con Bianchi/Scampoli ai piedi del podio. Un livello tecnico elevato che si riflette anche nella composizione delle pool, ricche di incroci di grande interesse fin dalle prime giornate.

TORNEO MASCHILE

Pool A

08-Apr 18:00 – Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Seed 24

08-Apr 18:00 – Schalk/Shaw USA [12] – Cottafava/Dal Corso ITA [13] [Q]

09-Apr 16:00 – Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Cottafava/Dal Corso ITA [13] [Q]

09-Apr 16:00 – Schalk/Shaw USA [12] – Seed 24

10-Apr 10:00 – Cottafava/Dal Corso ITA [13] [Q] – Seed 24

10-Apr 11:00 – Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Schalk/Shaw USA [12]

Pool B

08-Apr 17:00 – Åhman/Hellvig SWE [2] – Seed 23

08-Apr 17:00 – Grimalt M./Grimalt E. CHI [11] – Andre/Renato BRA [14]

09-Apr 15:00 – Åhman/Hellvig SWE [2] – Andre/Renato BRA [14]

09-Apr 15:00 – Grimalt M./Grimalt E. CHI [11] – Seed 23

10-Apr 10:00 – Andre/Renato BRA [14] – Seed 23

10-Apr 09:00 – Åhman/Hellvig SWE [2] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [11]

Pool C

08-Apr 15:00 – Hölting Nilsson/Andersson E SWE [3] – Seed 22

08-Apr 16:00 – Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] – Evans/Budinger USA [15]

09-Apr 13:00 – Hölting Nilsson/Andersson E SWE [3] – Evans/Budinger USA [15]

09-Apr 13:00 – Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] – Seed 22

10-Apr 12:00 – Evans/Budinger USA [15] – Seed 22

10-Apr 12:00 – Hölting Nilsson/Andersson E SWE [3] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [10]

Pool D

08-Apr 15:00 – Daubas/Aye C. FRA [4] – Seed 21

08-Apr 16:00 – Łosiak/Bryl POL [9] – George/Saymon BRA [16]

09-Apr 14:00 – Daubas/Aye C. FRA [4] – George/Saymon BRA [16]

09-Apr 14:00 – Łosiak/Bryl POL [9] – Seed 21

10-Apr 09:00 – George/Saymon BRA [16] – Seed 21

10-Apr 09:00 – Daubas/Aye C. FRA [4] – Łosiak/Bryl POL [9]

Pool E

08-Apr 15:00 – Mol A./Sørum C. NOR [5] – Seed 20

08-Apr 16:00 – Hammarberg/Berger T. AUT [8] – Seed 17

09-Apr 13:00 – Mol A./Sørum C. NOR [5] – Seed 17

09-Apr 14:00 – Hammarberg/Berger T. AUT [8] – Seed 20

10-Apr 10:00 – Seed 17 – Seed 20

10-Apr 11:00 – Mol A./Sørum C. NOR [5] – Hammarberg/Berger T. AUT [8]

Pool F

08-Apr 17:00 – Plavins/Fokerots LAT [6] – Seed 19

08-Apr 18:00 – Mol H./Berntsen NOR [7] – Seed 18

09-Apr 15:00 – Plavins/Fokerots LAT [6] – Seed 18

09-Apr 16:00 – Mol H./Berntsen NOR [7] – Seed 19

10-Apr 12:00 – Seed 18 – Seed 19

10-Apr 11:00 – Plavins/Fokerots LAT [6] – Mol H./Berntsen NOR [7]

TORNEO FEMMINILE

Pool A

09-Apr 10:00 – Carol/Rebecca BRA [1] – Seed 24

09-Apr 09:00 – Anouk/Zoé SUI [12] – Hughes/Batenhorst USA [13] [Q]

09-Apr 19:00 – Carol/Rebecca BRA [1] – Hughes/Batenhorst USA [13] [Q]

09-Apr 19:00 – Anouk/Zoé SUI [12] – Seed 24

10-Apr 14:00 – Hughes/Batenhorst USA [13] [Q] – Seed 24

10-Apr 16:00 – Carol/Rebecca BRA [1] – Anouk/Zoé SUI [12]

Pool B

09-Apr 12:00 – Cruz/Brasher USA [2] – Seed 23

09-Apr 12:00 – Shaw/Toni USA [11] – Taiana Lima/Talita BRA [14]

09-Apr 18:00 – Cruz/Brasher USA [2] – Taiana Lima/Talita BRA [14]

09-Apr 17:00 – Shaw/Toni USA [11] – Seed 23

10-Apr 13:00 – Taiana Lima/Talita BRA [14] – Seed 23

10-Apr 13:00 – Cruz/Brasher USA [2] – Shaw/Toni USA [11]

Pool C

09-Apr 11:00 – Ana Patrícia/Duda BRA [3] – Seed 22

09-Apr 11:00 – Mäder/Kernen SUI [10] – Dumbauskaite/Grudzinskaite LTU [15]

09-Apr 20:00 – Ana Patrícia/Duda BRA [3] – Dumbauskaite/Grudzinskaite LTU [15]

09-Apr 20:00 – Mäder/Kernen SUI [10] – Seed 22

10-Apr 16:00 – Dumbauskaite/Grudzinskaite LTU [15] – Seed 22

10-Apr 17:00 – Ana Patrícia/Duda BRA [3] – Mäder/Kernen SUI [10]

Pool D

09-Apr 10:00 – Melissa/Brandie CAN [4] – Seed 21

09-Apr 10:00 – Ittlinger/Grüne GER [9] – Verena/Thainara BRA [16]

09-Apr 18:00 – Melissa/Brandie CAN [4] – Verena/Thainara BRA [16]

09-Apr 18:00 – Ittlinger/Grüne GER [9] – Seed 21

10-Apr 16:00 – Verena/Thainara BRA [16] – Seed 21

10-Apr 14:00 – Melissa/Brandie CAN [4] – Ittlinger/Grüne GER [9]

Pool E

09-Apr 09:00 – Thamela/Victoria BRA [5] – Seed 20

09-Apr 09:00 – Brunner/Hüberli SUI [8] – Seed 17

09-Apr 17:00 – Thamela/Victoria BRA [5] – Seed 17

09-Apr 17:00 – Brunner/Hüberli SUI [8] – Seed 20

10-Apr 13:00 – Seed 17 – Seed 20

10-Apr 14:00 – Thamela/Victoria BRA [5] – Brunner/Hüberli SUI [8]

Pool F

09-Apr 11:00 – Kraft/Cheng USA [6] – Seed 19

09-Apr 12:00 – Stam/Schoon NED [7] – Seed 18

09-Apr 19:00 – Kraft/Cheng USA [6] – Seed 18

09-Apr 20:00 – Stam/Schoon NED [7] – Seed 19

10-Apr 17:00 – Seed 18 – Seed 19

10-Apr 17:00 – Kraft/Cheng USA [6] – Stam/Schoon NED [7]