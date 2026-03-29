Cottafava/Dal Corso, debutto da urlo: finale centrata nel Challenge di Nayarit

La finale è servita! Samuele Cottafava e Giabnluca Dal Corso, al debutto stagionale, hanno centrato la loro prima finale di Challenge assieme sulla sabbia messicana di Nayarit e alle 23.00 ora italiana affronteranno la coppia olandese (con un pizzico di Italia anche lì) composta da Luini e Immers.

Un risultato tutt’altro che scontato, quello ottenuto dagli azzurri contro la temibile coppia israeliana Elazar/Cuzmiciov che si è confermata solida e pericolosa sul campo e si è arresa alla coppia Cottafava/Dal Corso soltanto al tie break, dopo aver sprecato un vantaggio che sembrava incolmabile. La coppia israeliana, dopo una prima parte di primo set equilibrata, è scattata avanti 10-7 e poi 15-11. Gli azzurri hanno rimontato riportandosi sotto 15-14 ma nel finale un break di 3-0 per Elazar/Cuzmiciov ha permesso agli israeliani di vincere 21-16.

Nel secondo set decisivo il servizio con Cottafava/Dal Corso che sono partiti benissimo sul 5-0 e poi hanno ulteriormente allungato sul 15-4 senza permettere agli avversari di imbastire una rimonta fino al 21-14 che ha portato il match al tie break. Nel set decisivo azzurri avanti 4-2 poi gli istraliani sembrano poter prendere il largo e riescono ad avvantaggiarsi prima con il punteggio di 12-9 e poi di q14-11 ma a quel punto gli italiani trovano il cambio palla e cambiano marcia pareggiando a quota 14 e annullando altri quattro match ball, prima di ribaltare la situazione e vincere 20-18.

Nell’altra semifinale gli olandesi Immers/Luini hanno sconfitto 2-0 (22-20, 21-18) la coppia argentina Capogrosso/Capogrosso. Immers è uno dei giocatrori più forti dell’ultimo decennio in casa Olanda: vanta 57 presenze in tornei FIVB ma il risultato più importante in carriera lo ha ottenuto, in coppia con Van de Velde, proprio battendo Samuele Cottafava (allora in coppia con Paolo Nicolai, ora suo allenatore) nella finale per il bronzo europeo del 2024 a The Hague sulla sabbia di casa. Due le vittorie in carriera per lui, ad Agadir, in Marocco, in coppia con Boermans nel 2022 e a Chiang Mai in Thailandia, in coppia con Van de Velde nel 2023. la coppia con Leon Luini, origini italiane, si è formata quest’anno e ha portato già il quinto posto di Tlaxcala e la finale a Nayarit. Luini, 45 presenze in tornei del World Tour, vanta una sola vigttoria finora lo scorso anno con Sengers a Praga e altri quattro podi.

TORNEO MASCHILE

Semifinali: Cottafava/Dal Corso ITA [1] – Elazar/Cuzmiciov ISR [7] 2-1 (16-21, 21-14, 20-18)

Capogrosso/Capogrosso ARG [2] – Luini/Immers NED [6] 0-2 (20-22, 18-21)

Finale 3. posto: 29-Mar 14:00 Capogrosso/Capogrosso ARG [2] – Elazar/Cuzmiciov ISR [7]

Finale 1. posto: 29-Mar 15:00 Luini/Immers NED [6] – Cottafava/Dal Corso ITA [1]

TORNEO FEMMINILE

Semifinali: Yan X./X. Y. Xia CHN [4] – Paul/Kunst GER [1] 2-1 (21-16, 20-22, 15-11)

Anderson/Chacon USA [16] – Verena/Thainara BRA [3] 1-2 (19-21, 21-18, 11-15)

Finale 3. posto: 29-Mar 12:00 Anderson/Chacon USA [16] – Paul/Kunst GER [1]

Finale 1. posto: 29-Mar 13:00 Verena/Thainara BRA [3] – Yan X./X. Y. Xia CHN [4]